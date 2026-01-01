У Луцьку парковки на проспекті Волі та біля міської лікарні будуть платними





Про плани щодо організації паркувальних майданчиків розповів секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Андрій Разумовський під час ефіру на радіо



За словами посадовця, місто хоче ефективніше використовувати наявні паркомісця, особливо в центральній частині Луцька. Наразі водії можуть залишати автомобілі біля окремих закладів на весь день, через що інші відвідувачі не мають можливості скористатися цими місцями.



«Принаймні в центральній частині міста ми маємо навести лад, щоб це працювало, щоб не було хаотичного паркування. Парковки, наприклад, на проспекті Волі стануть платними», – зазначив Андрій Разумовський.



Окремо посадовець згадав територію біля Луцької міської лікарні на проспекті Відродження. Там, за його словами, автомобілі залишають хаотично у дворі, тому міська влада планує впорядкувати цю територію.



«У нас є міська лікарня на Відродження, там теж хаотичне паркування у дворі. Ми теж будемо з цим працювати. Можливо, це буде не парковка, можливо, це буде стоянка. Ми теж її облаштуємо», – розповів Разумовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку планують впорядкувати паркування на проспекті Волі, зокрема йдеться про місця, які водії вже використовують, але які досі не працюють як повноцінні міські парковки. Також зміни готують на території біля міської лікарні на проспекті Відродження, де нині є проблема хаотичного паркування.Про плани щодо організації паркувальних майданчиків розповів секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського головипід час ефіру на радіо «БУГ» За словами посадовця, місто хоче ефективніше використовувати наявні паркомісця, особливо в центральній частині Луцька. Наразі водії можуть залишати автомобілі біля окремих закладів на весь день, через що інші відвідувачі не мають можливості скористатися цими місцями.«Принаймні в центральній частині міста ми маємо навести лад, щоб це працювало, щоб не було хаотичного паркування. Парковки, наприклад, на проспекті Волі стануть платними», – зазначив Андрій Разумовський.Окремо посадовець згадав територію біля Луцької міської лікарні на проспекті Відродження. Там, за його словами, автомобілі залишають хаотично у дворі, тому міська влада планує впорядкувати цю територію.«У нас є міська лікарня на Відродження, там теж хаотичне паркування у дворі. Ми теж будемо з цим працювати. Можливо, це буде не парковка, можливо, це буде стоянка. Ми теж її облаштуємо», – розповів Разумовський.

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