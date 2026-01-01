У Луцьку водій пропонував патрульним неправомірну вигоду, аби уникнути відповідальності.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нещодавно у Луцьку, на вулиці Ветеранів, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів."На місці події ми встановили, що автомобіль Chery здійснив наїзд на припаркований Chevrolet, після чого водій залишив місце ДТП. Однак невдовзі 66-річний керманич повернувся на місце автопригоди.Під час складання адміністративних матеріалів інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду водій категорично відмовився", - йдеться в повідомленні.Почувши, що поліцейські складатимуть щодо нього адміністративні матеріали, чоловік почав пропонувати їм грошову винагороду, аби уникнути відповідальності.Інспектори попередили водія про кримінальну відповідальність за такі дії. Попри неодноразові застереження, чоловік поклав гроші на заднє сидіння службового автомобіля.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Крім того, склали на громадянина низку адміністративних матеріалів за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю водієм після вчинення ним ДТП) КУпАП.