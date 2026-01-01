Поліція розслідує конфлікт у Володимирі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 17 листопада.До поліції надійшла заява від володимирчанина, 1977 року народження, про те, що в одному з спортклубів у нього виник конфлікт з місцевим мешканцем, 1969 року народження.Той спричинив заявнику тілесні ушкодження. На місці працювали медики й поліція, потерпілий не госпіталізовувався.За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 КК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри.