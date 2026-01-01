56-річний волинянин зґвалтував неповнолітню дівчину
Сьогодні, 12:12
Волинянина судитимуть за сексуальне насильство щодо неповнолітньої.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 56-річного жителя міста Камінь – Каширський Волинської області за фактами заподіяння ним 16-річній дівчині тілесного ушкодження середнього ступеня тяжкості та вчинення щодо неї сексуального насильства (ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 153 КК України).
Встановлено, на у травні-липні 2025 року чоловік, достовірно знаючи про неповнолітній вік дівчини, користуючись відсутністю дорослих членів її сім’ї, чинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.
Унаслідок протиправних дій підозрюваного в потерпілої виник посттравматичний стресовий розлад, який, згідно з висновком експертизи, є тілесним ушкодженням середнього ступеня тяжкості.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 56-річного жителя міста Камінь – Каширський Волинської області за фактами заподіяння ним 16-річній дівчині тілесного ушкодження середнього ступеня тяжкості та вчинення щодо неї сексуального насильства (ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 153 КК України).
Встановлено, на у травні-липні 2025 року чоловік, достовірно знаючи про неповнолітній вік дівчини, користуючись відсутністю дорослих членів її сім’ї, чинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.
Унаслідок протиправних дій підозрюваного в потерпілої виник посттравматичний стресовий розлад, який, згідно з висновком експертизи, є тілесним ушкодженням середнього ступеня тяжкості.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.
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