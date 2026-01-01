Волинянина судитимуть за сексуальне насильство щодо неповнолітньої.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 56-річного жителя міста Камінь – Каширський Волинської області за фактами заподіяння ним 16-річній дівчині тілесного ушкодження середнього ступеня тяжкості та вчинення щодо неї сексуального насильства (ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 153 КК України).Встановлено, на у травні-липні 2025 року чоловік, достовірно знаючи про неповнолітній вік дівчини, користуючись відсутністю дорослих членів її сім’ї, чинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.Унаслідок протиправних дій підозрюваного в потерпілої виник посттравматичний стресовий розлад, який, згідно з висновком експертизи, є тілесним ушкодженням середнього ступеня тяжкості.Суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.Слідчі дії за участі неповнолітньої відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.