На Волині горіла господарська споруда





Про це повідомили у ДСНС Волині.



18 листопада о 00:05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у місті Камені-Каширському.



На місце події прибули рятувальники 8-ї ДПРЧ міста, які о 00:24 локалізували пожежу, а о 00:50 її ліквідували.



Потерпілих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині через несправність пічного опалення горіла господарська споруда.Про це повідомили у ДСНС Волині.18 листопада о 00:05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у місті Камені-Каширському.На місце події прибули рятувальники 8-ї ДПРЧ міста, які о 00:24 локалізували пожежу, а о 00:50 її ліквідували.Потерпілих немає.

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