На Волині горіла господарська споруда
Сьогодні, 11:35
На Волині через несправність пічного опалення горіла господарська споруда.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
18 листопада о 00:05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у місті Камені-Каширському.
На місце події прибули рятувальники 8-ї ДПРЧ міста, які о 00:24 локалізували пожежу, а о 00:50 її ліквідували.
Потерпілих немає.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
18 листопада о 00:05 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у місті Камені-Каширському.
На місце події прибули рятувальники 8-ї ДПРЧ міста, які о 00:24 локалізували пожежу, а о 00:50 її ліквідували.
Потерпілих немає.
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