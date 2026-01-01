У Румунії стався сильний землетрус: поштовхи відчули у Києві та ще у восьми областях України





Про це повідомляє Національний інститут досліджень та розробок фізики Землі, передає



Землетрус у Румунії стався о 02:48 18 листопада. За оцінкою інституту досліджень, його магнітуда становила 5,7, а осередок залягав на глибині 120 кілометрів.



Водночас Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив про магнітуду 5,3 та глибину 140 кілометрів.



Підземні поштовхи виникли за 65 кілометрів від міста Бузеу в напрямку північного заходу та за 13 кілометрів на південний захід від Нереу.



За даними румунських сейсмологів, це найсильніший землетрус у країні за останні роки. Потужніші поштовхи магнітудою 5,8 востаннє відбувались у жовтні 2018 року в повіті Бузеу.



Землетрус також спричинив паніку серед місцевих жителів.



На номер екстреної допомоги 112 надійшло дев’ять звернень, сім із них потребували реагування медиків. Бригади «швидкої» виїжджали до людей із панічними атаками.



Одна людина травмувала голову, коли намагалася залишити будівлю. Шістьох людей ушпиталили.



Проте Департамент із надзвичайних ситуацій Румунії повідомив, що після обстеження територій матеріальних збитків не зафіксували.



Землетрус відчули й у низці регіонів України. Повідомлення про підземні поштовхи надходили з Київської, Одеської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Землетрус відчувався навіть у Києві: містяни викладали в мережу відео того, як хитаються люстри у їхніх квартирах.



Зокрема, мешканці Одеси ділилися в соцмережах відео з осель, на яких видно, як хитаються люстри.



Відеозаписи землетрусу публікували й жителі Кишинева. На кадрах видно, що поштовхи були відчутними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,7 у сейсмічній зоні Вранча, який став найсильнішим за останні роки.Про це повідомляє Національний інститут досліджень та розробок фізики Землі, передає Громадське з посиланням на Digi 24.Землетрус у Румунії стався о 02:48 18 листопада. За оцінкою інституту досліджень, його магнітуда становила 5,7, а осередок залягав на глибині 120 кілометрів.Водночас Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив про магнітуду 5,3 та глибину 140 кілометрів.Підземні поштовхи виникли за 65 кілометрів від міста Бузеу в напрямку північного заходу та за 13 кілометрів на південний захід від Нереу.За даними румунських сейсмологів, це найсильніший землетрус у країні за останні роки. Потужніші поштовхи магнітудою 5,8 востаннє відбувались у жовтні 2018 року в повіті Бузеу.Землетрус також спричинив паніку серед місцевих жителів.На номер екстреної допомоги 112 надійшло дев’ять звернень, сім із них потребували реагування медиків. Бригади «швидкої» виїжджали до людей із панічними атаками.Одна людина травмувала голову, коли намагалася залишити будівлю. Шістьох людей ушпиталили.Проте Департамент із надзвичайних ситуацій Румунії повідомив, що після обстеження територій матеріальних збитків не зафіксували.Землетрус відчули й у низці регіонів України. Повідомлення про підземні поштовхи надходили з Київської, Одеської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Землетрус відчувався навіть у Києві: містяни викладали в мережу відео того, як хитаються люстри у їхніх квартирах.Зокрема, мешканці Одеси ділилися в соцмережах відео з осель, на яких видно, як хитаються люстри.Відеозаписи землетрусу публікували й жителі Кишинева. На кадрах видно, що поштовхи були відчутними.

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