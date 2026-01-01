Сіла за кермо без прав, злетіла у кювет і перекинулася: волинянку судили за смертельну ДТП, у якій загинув її чоловік
Сьогодні, 09:29
На Волині суд визнав винною 30-річну жительку Луцька у смертельній аварії, що сталася навесні цього року в селі Березолуки Луцького району та забрала життя її 33-річного чоловіка.
Жінці призначили один рік іспитового строку, звільнивши від чотирьох років за ґратами, сказано у вироку Рожищенського районного суду, пише Суспільне.
ДТП сталася орієнтовно о 22:00 13 квітня цього року на ґрунтовій дорозі в селі Березолуки Луцького району. За даними слідства, 30-річна жінка, яка не отримувала водійського посвідчення, сіла за кермо автомобіля Renault Megane. На пасажирському сидіння перебував її 33-річний чоловік.
Суд з'ясував: водійка не уважно стежила за дорожньою обстановкою, не вибрала безпечної швидкості, внаслідок чого виїхала узбіччя, далі в кювет, де авто перекинулося. У результаті ДТП лучанин отримав множинні травми і помер на місці події.
Свою вину жінка визнала повністю, розкаялася та розповіла, що не впоралася з керуванням, однак достеменно не пам'ятає, як усе сталося. Матір загиблого на судовому засідання сказала, що невістку вибачила, претензій до неї немає, просила її суворо не карати, оскільки їм спільно потрібно виховувати трьох дітей — її внуків.
Довідково: Сторони можуть оскаржити вирок до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Рожищенський районний суд упродовж 30 днів із дня його проголошення.
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Жінці призначили один рік іспитового строку, звільнивши від чотирьох років за ґратами, сказано у вироку Рожищенського районного суду, пише Суспільне.
ДТП сталася орієнтовно о 22:00 13 квітня цього року на ґрунтовій дорозі в селі Березолуки Луцького району. За даними слідства, 30-річна жінка, яка не отримувала водійського посвідчення, сіла за кермо автомобіля Renault Megane. На пасажирському сидіння перебував її 33-річний чоловік.
Суд з'ясував: водійка не уважно стежила за дорожньою обстановкою, не вибрала безпечної швидкості, внаслідок чого виїхала узбіччя, далі в кювет, де авто перекинулося. У результаті ДТП лучанин отримав множинні травми і помер на місці події.
Свою вину жінка визнала повністю, розкаялася та розповіла, що не впоралася з керуванням, однак достеменно не пам'ятає, як усе сталося. Матір загиблого на судовому засідання сказала, що невістку вибачила, претензій до неї немає, просила її суворо не карати, оскільки їм спільно потрібно виховувати трьох дітей — її внуків.
Довідково: Сторони можуть оскаржити вирок до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Рожищенський районний суд упродовж 30 днів із дня його проголошення.
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