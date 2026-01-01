США пропонували Києву поступитись Донбасом Росії в обмін на членство в НАТО, - Bloomberg





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Американські посланці також просувають ширші домовленості щодо правил Альянсу та розміщення військ у Європі, що викликає занепокоєння європейських країн.



За даними видання, американські представники запропонували обговорити майбутнє НАТО, військові можливості та розташування сил на європейському континенті в межах переговорів про завершення війни Росії проти України.



Зокрема, Вашингтон запитав Київ, чи готовий він відмовитися від Донбасу на користь Росії в обмін на членство в Північноатлантичному альянсі.



Це питання стало частиною обговорення можливих гарантій безпеки для України. Водночас європейські країни наполягають, що спочатку Росія має припинити бойові дії, а вже після цього можна переходити до дискусій про майбутнє НАТО та розміщення військ у Європі.



Президент України Володимир Зеленський продемонстрував готовність розглядати американські пропозиції щодо безпеки. Однак для цього Вашингтон має надати конкретний план щодо можливого вступу України до НАТО та ЄС, збереження сильної української армії й фінансування післявоєнного відновлення.



Чому пропозиції США непокоять Європу



Як зазначає Bloomberg, новий підхід Вашингтона поставив європейських лідерів перед складним вибором. Вони побоюються, що обговорення майбутнього європейської безпеки паралельно з переговорами про завершення війни може призвести до поступок Росії.



Особливе занепокоєння це викликає у країн, які межують із РФ. Вони побоюються скорочення військової присутності НАТО на своїй території та посилення впливу Москви на рішення щодо безпеки в Європі.



Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що східний фланг НАТО не може бути предметом торгу, а жодних сфер впливу в Європі бути не повинно.



Водночас Росія наполягає, щоб НАТО погодилося не розміщувати війська в державах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. Йдеться, зокрема, про Польщу, Чехію, Угорщину та країни Балтії.



Натомість Москва пропонує скоротити власну військову присутність у Калінінградській області та Білорусі. Однак на саміті ЄС низка лідерів заявила, що такий обмін неприйнятний.



Переговори активізувалися після виборів у США



Дипломатична активність посилилася після того, як демократи повернули контроль над обома палатами Конгресу США на проміжних виборах. Американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф відновили переговори між Україною та Росією, які припинилися в лютому через війну в Ірані.



Після цього вони зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним. Наступним етапом мають стати переговори з українськими та європейськими представниками в Берліні, де обговорюватимуть повоєнні гарантії безпеки для Києва.



За даними Bloomberg, команда Дональда Трампа прагне продемонструвати прогрес у переговорах до січня, коли нова демократична більшість розпочне роботу в Конгресі. Після цього законодавці можуть вимагати посилення тиску на Росію та збільшення допомоги Україні.



Водночас європейські лідери побоюються, що Москва не зацікавлена в швидкому завершенні війни та може затягувати переговори, очікуючи на зміни політичної ситуації в Європі.



Нагадаємо, відтепер переговори щодо закінчення війни в Україні проходитимуть у розширеному форматі. Тепер у них братимуть участь представники Європи.



Йдеться про представників Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники США під час мирних переговорів порушили питання можливого вступу України до НАТО в обмін на вихід українських військ із Донбасу, на чому наполягає Росія.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Американські посланці також просувають ширші домовленості щодо правил Альянсу та розміщення військ у Європі, що викликає занепокоєння європейських країн.За даними видання, американські представники запропонували обговорити майбутнє НАТО, військові можливості та розташування сил на європейському континенті в межах переговорів про завершення війни Росії проти України.Зокрема, Вашингтон запитав Київ, чи готовий він відмовитися від Донбасу на користь Росії в обмін на членство в Північноатлантичному альянсі.Це питання стало частиною обговорення можливих гарантій безпеки для України. Водночас європейські країни наполягають, що спочатку Росія має припинити бойові дії, а вже після цього можна переходити до дискусій про майбутнє НАТО та розміщення військ у Європі.Президент України Володимир Зеленський продемонстрував готовність розглядати американські пропозиції щодо безпеки. Однак для цього Вашингтон має надати конкретний план щодо можливого вступу України до НАТО та ЄС, збереження сильної української армії й фінансування післявоєнного відновлення.Як зазначає Bloomberg, новий підхід Вашингтона поставив європейських лідерів перед складним вибором. Вони побоюються, що обговорення майбутнього європейської безпеки паралельно з переговорами про завершення війни може призвести до поступок Росії.Особливе занепокоєння це викликає у країн, які межують із РФ. Вони побоюються скорочення військової присутності НАТО на своїй території та посилення впливу Москви на рішення щодо безпеки в Європі.Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що східний фланг НАТО не може бути предметом торгу, а жодних сфер впливу в Європі бути не повинно.Водночас Росія наполягає, щоб НАТО погодилося не розміщувати війська в державах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. Йдеться, зокрема, про Польщу, Чехію, Угорщину та країни Балтії.Натомість Москва пропонує скоротити власну військову присутність у Калінінградській області та Білорусі. Однак на саміті ЄС низка лідерів заявила, що такий обмін неприйнятний.Переговори активізувалися після виборів у СШАДипломатична активність посилилася після того, як демократи повернули контроль над обома палатами Конгресу США на проміжних виборах. Американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф відновили переговори між Україною та Росією, які припинилися в лютому через війну в Ірані.Після цього вони зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним. Наступним етапом мають стати переговори з українськими та європейськими представниками в Берліні, де обговорюватимуть повоєнні гарантії безпеки для Києва.За даними Bloomberg, команда Дональда Трампа прагне продемонструвати прогрес у переговорах до січня, коли нова демократична більшість розпочне роботу в Конгресі. Після цього законодавці можуть вимагати посилення тиску на Росію та збільшення допомоги Україні.Водночас європейські лідери побоюються, що Москва не зацікавлена в швидкому завершенні війни та може затягувати переговори, очікуючи на зміни політичної ситуації в Європі.Нагадаємо, відтепер переговори щодо закінчення війни в Україні проходитимуть у розширеному форматі. Тепер у них братимуть участь представники Європи.Йдеться про представників Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО.

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