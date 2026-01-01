Франція підтвердила присутність військових в Україні, росія погрожу
Сьогодні, 07:32
Франція підтвердила присутність своїх військовослужбовців на території України, однак заперечила їхню участь у бойових діях.
Французькі військові допомагають навчати українських захисників, а також обслуговувати та ремонтувати передану Україні військову техніку. Про це заявила міністерка-делегатка при Міністерстві збройних сил Франції Аліс Рюфо, повідомляє RFI, передає «Главком».
«В Україні існує координаційна структура, яка тісно співпрацює з місією з питань оборони. Це дає змогу проводити цільові навчальні заходи за потреби, а також забезпечувати технічне обслуговування та ремонт обладнання», – сказала Рюфо.
Напередодні, радіостанція RFI повідомила, що французькі військові перебувають в Україні щонайменше з літа 2026 року. За даними журналістів, ідеться про невеликі групи військовослужбовців, які працюють під керівництвом французького генерала. Вони навчають українських військових і допомагають обслуговувати складну техніку, зокрема винищувачі Mirage 2000 та самохідні артилерійські установки Caesar.
За інформацією журналістів, місія має назву Volia. Військові прибувають до України на короткий термін, а їхня діяльність не передбачає участі в бойових операціях. Для збереження конфіденційності присутності французьких військових, як стверджують джерела радіостанції, використовують офіційно визнану місію Gerfaut, що діє в Польщі в межах європейської програми військової допомоги Україні.
Водночас видання Le Monde уточнює, що французька присутність в Україні не обмежується навчанням і ремонтом техніки. За інформацією джерел газети, у країні також перебувають співробітники, пов’язані з розвідувальними підрозділами, які виконують спостережні завдання ближче до лінії фронту.
Варто нагадати, що лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах 2027 року Франція продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу. Водночас політикиня наголосила, що Париж не має фінансових можливостей для виділення додаткових коштів Києву
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Французькі військові допомагають навчати українських захисників, а також обслуговувати та ремонтувати передану Україні військову техніку. Про це заявила міністерка-делегатка при Міністерстві збройних сил Франції Аліс Рюфо, повідомляє RFI, передає «Главком».
«В Україні існує координаційна структура, яка тісно співпрацює з місією з питань оборони. Це дає змогу проводити цільові навчальні заходи за потреби, а також забезпечувати технічне обслуговування та ремонт обладнання», – сказала Рюфо.
Напередодні, радіостанція RFI повідомила, що французькі військові перебувають в Україні щонайменше з літа 2026 року. За даними журналістів, ідеться про невеликі групи військовослужбовців, які працюють під керівництвом французького генерала. Вони навчають українських військових і допомагають обслуговувати складну техніку, зокрема винищувачі Mirage 2000 та самохідні артилерійські установки Caesar.
За інформацією журналістів, місія має назву Volia. Військові прибувають до України на короткий термін, а їхня діяльність не передбачає участі в бойових операціях. Для збереження конфіденційності присутності французьких військових, як стверджують джерела радіостанції, використовують офіційно визнану місію Gerfaut, що діє в Польщі в межах європейської програми військової допомоги Україні.
Водночас видання Le Monde уточнює, що французька присутність в Україні не обмежується навчанням і ремонтом техніки. За інформацією джерел газети, у країні також перебувають співробітники, пов’язані з розвідувальними підрозділами, які виконують спостережні завдання ближче до лінії фронту.
Варто нагадати, що лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах 2027 року Франція продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу. Водночас політикиня наголосила, що Париж не має фінансових можливостей для виділення додаткових коштів Києву
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