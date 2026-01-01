Матері загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 05:28
На Волині матері загиблого воїна вручили посмертну нагороду сина.
Про це повідомляє Група комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
Матері загиблого військовослужбовця, старшого сержанта Юрія Гимзи, вручили пам’ятну відзнаку – Князівський хрест Героя «Навіки в строю» (посмертно).
Цю почесну місію виконали представник Третього відділу Володимирського РТЦК та СП спільно з Павлівським сільським головою.
Світла пам'ять і незгасна шана Герою, який назавжди залишиться в строю, у серцях земляків та в історії рідного краю.
Група комунікацій Волинського ОТЦК та СП
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Про це повідомляє Група комунікацій Волинського ОТЦК та СП.
Матері загиблого військовослужбовця, старшого сержанта Юрія Гимзи, вручили пам’ятну відзнаку – Князівський хрест Героя «Навіки в строю» (посмертно).
Цю почесну місію виконали представник Третього відділу Володимирського РТЦК та СП спільно з Павлівським сільським головою.
Світла пам'ять і незгасна шана Герою, який назавжди залишиться в строю, у серцях земляків та в історії рідного краю.
Група комунікацій Волинського ОТЦК та СП
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