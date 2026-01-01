Шарм-ель-Шейх чи Хургада взимку: де тепліше, що дешевше і звідки летіти





Погода в Шарм-ель-Шейху і Хургаді взимку

Удень у Шармі на 2–3 градуси тепліше, море — на градус-два. Море взимку тримається на +21…+23 °C, а вечори на обох курортах прохолодні, до +14 °C, тож легка куртка в січні й лютому знадобиться.



Місяць Шарм-ель-Шейх: день / ніч / море Хургада: день / ніч / море Січень +23 / +14 / +23 °C +21 / +14 / +22 °C Лютий +24 / +15 / +22 °C +22 / +15 / +21 °C Березень +27 / +17 / +23 °C +24 / +17 / +21 °C

Віза: де простіше

Громадянам України для Єгипту потрібна віза: її оформлюють по прильоті за 30 доларів готівкою або заздалегідь онлайн. У Шарм-ель-Шейху є виняток. В аеропорту можна отримати безкоштовний штамп «лише Синай» на строк до 14 днів, якщо ви не їдете за межі Південного Синаю. Для Хургади такого варіанту немає, тож віза потрібна в будь-якому разі.



Скільки коштує тиждень на «все включено»

Мінімальні ціни на двох за 7 ночей із пошуку турів 16 листопада 2026 року:



Місяць Шарм-ель-Шейх Хургада Січень 2027 від 752 € (Кишинів) від 780 € (Кишинів) Лютий 2027 від 711 € (Кишинів) від 805 € (Кишинів) Березень 2027 від 752 € (Кишинів), від 832 € (Варшава) від 851 € (Катовіце)

У лютому з Польщі дорожче: з Варшави тиждень у Шармі коштує від 1 131 €, у Хургаді від 942 €. У березні ціни з польських аеропортів знову знижуються: від 832 € з Варшави в Шарм і від 851 € з Катовіце в Хургаду.



Звідки летіти

Із Кишинева на обидва курорти вибір приблизно однаковий. А от із Варшави в Хургаду пропозицій у кілька разів більше, ніж у Шарм-ель-Шейх. Тож якщо зручніше летіти з Польщі, у Хургаді більший вибір готелів і дат.



Від аеропорту Хургади до міських готелів близько 20 хвилин, до Макаді — близько 35, до Ель-Гуни — 40–45 хвилин. У Шарм-ель-Шейху до Наама-Бей їхати 15–20 хвилин.



Що обрати: Шарм-ель-Шейх чи Хургада

Шарм-ель-Шейх обирають ті, кому важливе тепліше море взимку і рифи для снорклінгу. Поруч національний парк Рас-Мохаммед, куди возять на морські прогулянки. Плюс безкоштовний штамп замість візи, якщо не плануєте поїздок у Каїр чи Луксор.



Хургада зручніша тим, хто летить із Польщі, і тим, хто хоче більший вибір готелів. Курортні райони тягнуться вздовж узбережжя на десятки кілометрів, від міста до Макаді й Сома-Бей, тож можна обрати і жваве місто, і тихий район.



Ціни на свої дати можна порівняти на сторінці

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