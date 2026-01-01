Шарм-ель-Шейх чи Хургада взимку: де тепліше, що дешевше і звідки летіти
Сьогодні, 02:22
Для відпочинку в Єгипті взимку найчастіше обирають між Шарм-ель-Шейхом і Хургадою. Коротко: у Шармі тепліше й можна обійтися без візи, а в Хургаду більше рейсів і пропозицій із Польщі. Тиждень на двох із «все включено» в січні 2027 року коштує від 752 € у Шармі й від 780 € у Хургаді. Нижче порівнюємо курорти за погодою, візою, цінами й дорогою.
Удень у Шармі на 2–3 градуси тепліше, море — на градус-два. Море взимку тримається на +21…+23 °C, а вечори на обох курортах прохолодні, до +14 °C, тож легка куртка в січні й лютому знадобиться.
Громадянам України для Єгипту потрібна віза: її оформлюють по прильоті за 30 доларів готівкою або заздалегідь онлайн. У Шарм-ель-Шейху є виняток. В аеропорту можна отримати безкоштовний штамп «лише Синай» на строк до 14 днів, якщо ви не їдете за межі Південного Синаю. Для Хургади такого варіанту немає, тож віза потрібна в будь-якому разі.
Мінімальні ціни на двох за 7 ночей із пошуку турів 16 листопада 2026 року:
У лютому з Польщі дорожче: з Варшави тиждень у Шармі коштує від 1 131 €, у Хургаді від 942 €. У березні ціни з польських аеропортів знову знижуються: від 832 € з Варшави в Шарм і від 851 € з Катовіце в Хургаду.
Із Кишинева на обидва курорти вибір приблизно однаковий. А от із Варшави в Хургаду пропозицій у кілька разів більше, ніж у Шарм-ель-Шейх. Тож якщо зручніше летіти з Польщі, у Хургаді більший вибір готелів і дат.
Від аеропорту Хургади до міських готелів близько 20 хвилин, до Макаді — близько 35, до Ель-Гуни — 40–45 хвилин. У Шарм-ель-Шейху до Наама-Бей їхати 15–20 хвилин.
Шарм-ель-Шейх обирають ті, кому важливе тепліше море взимку і рифи для снорклінгу. Поруч національний парк Рас-Мохаммед, куди возять на морські прогулянки. Плюс безкоштовний штамп замість візи, якщо не плануєте поїздок у Каїр чи Луксор.
Хургада зручніша тим, хто летить із Польщі, і тим, хто хоче більший вибір готелів. Курортні райони тягнуться вздовж узбережжя на десятки кілометрів, від міста до Макаді й Сома-Бей, тож можна обрати і жваве місто, і тихий район.
Ціни на свої дати можна порівняти на сторінці тури в Шарм-ель-Шейх львівської агенції Travel Up. Пошук показує пропозиції туроператорів із вильотом із Варшави, Катовіце й Кишинева.
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Погода в Шарм-ель-Шейху і Хургаді взимку
Удень у Шармі на 2–3 градуси тепліше, море — на градус-два. Море взимку тримається на +21…+23 °C, а вечори на обох курортах прохолодні, до +14 °C, тож легка куртка в січні й лютому знадобиться.
Місяць
Шарм-ель-Шейх: день / ніч / море
Хургада: день / ніч / море
Січень
+23 / +14 / +23 °C
+21 / +14 / +22 °C
Лютий
+24 / +15 / +22 °C
+22 / +15 / +21 °C
Березень
+27 / +17 / +23 °C
+24 / +17 / +21 °C
Віза: де простіше
Громадянам України для Єгипту потрібна віза: її оформлюють по прильоті за 30 доларів готівкою або заздалегідь онлайн. У Шарм-ель-Шейху є виняток. В аеропорту можна отримати безкоштовний штамп «лише Синай» на строк до 14 днів, якщо ви не їдете за межі Південного Синаю. Для Хургади такого варіанту немає, тож віза потрібна в будь-якому разі.
Скільки коштує тиждень на «все включено»
Мінімальні ціни на двох за 7 ночей із пошуку турів 16 листопада 2026 року:
Місяць
Шарм-ель-Шейх
Хургада
Січень 2027
від 752 € (Кишинів)
від 780 € (Кишинів)
Лютий 2027
від 711 € (Кишинів)
від 805 € (Кишинів)
Березень 2027
від 752 € (Кишинів), від 832 € (Варшава)
від 851 € (Катовіце)
У лютому з Польщі дорожче: з Варшави тиждень у Шармі коштує від 1 131 €, у Хургаді від 942 €. У березні ціни з польських аеропортів знову знижуються: від 832 € з Варшави в Шарм і від 851 € з Катовіце в Хургаду.
Звідки летіти
Із Кишинева на обидва курорти вибір приблизно однаковий. А от із Варшави в Хургаду пропозицій у кілька разів більше, ніж у Шарм-ель-Шейх. Тож якщо зручніше летіти з Польщі, у Хургаді більший вибір готелів і дат.
Від аеропорту Хургади до міських готелів близько 20 хвилин, до Макаді — близько 35, до Ель-Гуни — 40–45 хвилин. У Шарм-ель-Шейху до Наама-Бей їхати 15–20 хвилин.
Що обрати: Шарм-ель-Шейх чи Хургада
Шарм-ель-Шейх обирають ті, кому важливе тепліше море взимку і рифи для снорклінгу. Поруч національний парк Рас-Мохаммед, куди возять на морські прогулянки. Плюс безкоштовний штамп замість візи, якщо не плануєте поїздок у Каїр чи Луксор.
Хургада зручніша тим, хто летить із Польщі, і тим, хто хоче більший вибір готелів. Курортні райони тягнуться вздовж узбережжя на десятки кілометрів, від міста до Макаді й Сома-Бей, тож можна обрати і жваве місто, і тихий район.
Ціни на свої дати можна порівняти на сторінці тури в Шарм-ель-Шейх львівської агенції Travel Up. Пошук показує пропозиції туроператорів із вильотом із Варшави, Катовіце й Кишинева.
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