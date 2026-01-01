Волинські воїни показали, як уразили гармату й танк окупантів на Куп'янському напрямку





Про це повідомили на сторінці підрозділу у фейсбуці.



"Гармати ворога замовкають. Танки ворога горять. «Сапсан» працює!

Бійці батальйону безпілотних систем «Сапсан» нашої бригади методично знищують ворожу техніку, позбавляючи противника броні, вогневої потужності та можливості вести бій. За кожним ураженням - майстерність пілотів, холодний розрахунок, злагоджена робота команди й години непростої роботи", - йдеться у дописі.



Князівські воїни зазначають, що ворог може ховати техніку, змінювати позиції, сподіватися на міцну броню. Але від дронарів це його не врятує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці 14 ОМБр імені Романа Великого опублікували відео з ураженням військової техніки російських окупантів.Про це повідомили на сторінці підрозділу у фейсбуці."Гармати ворога замовкають. Танки ворога горять. «Сапсан» працює!Бійці батальйону безпілотних систем «Сапсан» нашої бригади методично знищують ворожу техніку, позбавляючи противника броні, вогневої потужності та можливості вести бій. За кожним ураженням - майстерність пілотів, холодний розрахунок, злагоджена робота команди й години непростої роботи", - йдеться у дописі.Князівські воїни зазначають, що ворог може ховати техніку, змінювати позиції, сподіватися на міцну броню. Але від дронарів це його не врятує.

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