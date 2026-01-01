У Луцьку сестри-кондитерки пройшли шлях від домашньої кухні до 13 міжнародних нагород засвоє дітище - крафтовий шоколад.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі зайнятості.Підприємицярозпочала свою справу вісім років тому, коли була в декретній відпустці після народження дитини.Спочатку вона виготовляла шоколад на домашній кухні, а згодом відкрила невелику крафтову майстерню. Через кілька років до неї приєдналася сестра, яка на той момент також займалася власним бізнесом. Сестри вирішили об'єднати зусилля, і так з'явився український шоколадний бренд Sisters A. Chocolate.Уже п'ять років дівчата розвивають у Луцьку виробництво шоколаду за технологією bean-to-bar, тобто від какао-бобів до готової плитки. Какао-боби закуповують з різних регіонів світу. Усі основні етапи виробництва сестри контролюють самі: обсмажування, подрібнення, тривале перетирання, темперування та пакування.Особливу увагу на виробництві приділяють походженню какао, розкриттю його природного смакового профілю та якості інгредієнтів. І це помітили: у 2024 та 2025 роках шоколад бренду здобув 13 нагород Academy of Chocolate Awards, серед яких дві золоті, п'ять срібних і шість бронзових. Продукцію можна знайти, зокрема, у мережах «Сільпо» та Wine Time.Та на досягнутому підприємиці зупинятися не стали. Для подальшого розвитку виробництва Олександра вирішила скористатися державною програмою Власна справа (грант)На момент подання заявки Олександра мала близько шести років підприємницького досвіду. І рішення було позитивним. За грантові 350 000 грн придбали: холодильну шафу для належного зберігання шоколаду; овочерізки для оптимізації підготовки інгредієнтів; додатковий обсяг какао-масла, необхідного для виробництва й розширення асортименту.«Грант - це крута можливість! Ми придбали обладнання і сировину, які були дуже потрібні для розвитку нашого виробництва. Особливо задоволені спеціальним холодильником для шоколаду. Він дозволяє підтримувати необхідні температурні умови і контролювати вологість, що дуже важливо для зберігання. Завдяки цьому ми можемо суттєво зменшити кількість браку, який часто виникає через підвищену вологість, особливо в літній та осінній періоди», — ділиться тонкощами Олександра.А ще завдяки гранту команда виросла: на підприємстві з'явилося дві нові робочі посади укладальників-пакувальників. Це двоє людей, які отримали роботу в рідній громаді.Підтримка малого бізнесу змінює життя навколо: з'являються робочі місця, росте виробництво, а українські продукти потрапляють до тих, хто їх оцінить. Шоколад із Луцька вже довів, що наше ремесло цінують і за кордоном.За консультацією та допомогою в отриманні чи реалізації гранту, можна звертатися до фахівців «Зроблено в Україні», які працюють у Луцьку, Ковелі, Володимирі, Нововолинську та Камінь-Каширську.