Британія передасть Україні понад 1000 ракет для ППО та радари на 316 млн доларів





Джерело: міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає



Постачання британських ракет, радарів та пускових установок для ППО розпочнеться з середини грудня 2026 року.



"Ми використовуємо фінансування, яке канцлер казначейства пообіцяв у бюджеті для підтримки України цієї зими, щоб поставити понад 1000 ракет протиповітряної оборони, як частину нашого постійного зобов'язання мобілізувати союзників і зміцнювати оборону України", – заявив британський міністр.



Крім того, в межах нового пакета допомоги Лондон передасть Києву понад десяток радарів протиповітряної оборони, які допоможуть виявляти повітряні атаки.



Зокрема, пакет включає ракети виробництва Thales Belfast, а також радари, закуплені у Великій Британії та Європі.



Новий пакет на 240 млн фунтів є частиною допомоги обсягом 500 млн фунтів, оголошеної британським урядом під час представлення бюджету для покриття нагальних потреб української ППО цієї зими.



Це фінансування надається на додачу до ширших зобов'язань Великої Британії щодо підтримки України обсягом 10 млрд фунтів.



Решту заходів підтримки в межах зимового пакета на 500 млн фунтів прем'єр-міністр Великої Британії має представити у четвер, 19 листопада, на зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів (близько 316 млн доларів), до якого увійдуть понад тисячу ракет малої дальності для протиповітряної оборони, пускові установки й понад десяток радарівДжерело: міністр оборони Великої Британіїпід час засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає "Європейська правда" Постачання британських ракет, радарів та пускових установок для ППО розпочнеться з середини грудня 2026 року."Ми використовуємо фінансування, яке канцлер казначейства пообіцяв у бюджеті для підтримки України цієї зими, щоб поставити понад 1000 ракет протиповітряної оборони, як частину нашого постійного зобов'язання мобілізувати союзників і зміцнювати оборону України", – заявив британський міністр.Крім того, в межах нового пакета допомоги Лондон передасть Києву понад десяток радарів протиповітряної оборони, які допоможуть виявляти повітряні атаки.Зокрема, пакет включає ракети виробництва Thales Belfast, а також радари, закуплені у Великій Британії та Європі.Новий пакет на 240 млн фунтів є частиною допомоги обсягом 500 млн фунтів, оголошеної британським урядом під час представлення бюджету для покриття нагальних потреб української ППО цієї зими.Це фінансування надається на додачу до ширших зобов'язань Великої Британії щодо підтримки України обсягом 10 млрд фунтів.Решту заходів підтримки в межах зимового пакета на 500 млн фунтів прем'єр-міністр Великої Британії має представити у четвер, 19 листопада, на зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні.

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