18 листопада на Волині: гортаючи календар
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18 листопада народилися депутат Волинської обласної ради Михайло Скопюк (на фото), археолог Михайло Вашета та ексдепутат Луцької міської ради Анна Мовяк.
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Григорій.
Інформаційне агенство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Щороку 18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил. Основна його мета – вшанувати відданість та подякувати за працю старшинам і сержантам військової справи, показати їхню мужність, відвагу та професіоналізм. Саме сержанти вважаються ключовою ланкою в Збройних Силах України.
18 листопада відзначають Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації, Міжнародний день відмови від куріння та Міжнародний день філософії.
На Волині 18 листопада 2003 року відбувся перший вихід в ефір радіо СіД FM.
А у 2008 році створили Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті.
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Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Григорій.
Інформаційне агенство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Щороку 18 листопада в Україні святкують День сержанта Збройних Сил. Основна його мета – вшанувати відданість та подякувати за працю старшинам і сержантам військової справи, показати їхню мужність, відвагу та професіоналізм. Саме сержанти вважаються ключовою ланкою в Збройних Силах України.
18 листопада відзначають Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації, Міжнародний день відмови від куріння та Міжнародний день філософії.
На Волині 18 листопада 2003 року відбувся перший вихід в ефір радіо СіД FM.
А у 2008 році створили Музей етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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