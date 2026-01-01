39-річнийіз Шацької громади присвятив охороні кордону майже два десятиліття. Свій шлях у Державній прикордонній службі він розпочав у 2006 році строковиком.Згодом підписав контракт із Волинським прикордонним загоном, де охороняв українсько-білоруську ділянку.У 2018 році Євген протягом року проходив службу сапером в Краматорському прикордонному загоні. Наступного року прикордонник отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта й повернувся до виконання завдань на одній із застав на кордоні з рб в межах Волині.З початком повномасштабної війни Євген приєднався до бойового підрозділу Волинського прикордонного загону, де обійняв посаду заступника начальника мінометної застави. У складі прикордонної комендатури швидкого реагування він здійснив три бойові ротації на схід України.Під час першої виконував бойові завдання на Донеччині поблизу Авдіївки та Красногорівки. Друга ротація проходила в районі Новомихайлівки. «Джексон» виїжджав на бойові позиції, займався коригуванням вогню та взаємодіяв із суміжними підрозділами.Під час третьої ротації на Харківщині їхня вогнева позиція розташовувалася приблизно за 800 метрів від лінії бойового зіткнення. Спочатку Євген працював із 82-міліметровим мінометом, а згодом – зі 120-міліметровим.Один з епізодів того виїзду особливо закарбувався в його пам’яті.«Найважчим моментом було, коли ми виїхали на позицію, яка вже була розбита, але там ще залишався бліндаж. Противник помітив нашу присутність і почав інтенсивно обстрілювати нас. Були навіть скиди хімічних боєприпасів. Командування намагалося зв’язатися з нами по рації, але ми не могли відповісти та попри все – ми вистояли», – пригадує «Джексон».Нині капітан продовжує службу на посаді начальника відділення вогневої підтримки однієї із застав на українсько-білоруському кордоні. То ж він передає бойовий досвід іншим прикордонникам, яких навчає, зокрема роботі на самохідній мінометній системі.За його словами, успішна робота мінометного розрахунку насамперед залежить від злагодженості військовослужбовців. Адже кожен має чітко знати свої обов’язки та діяти як частина єдиного механізму.«У мінометному розрахунку головне – колектив. Командир міномета, навідник, споряджаючий і номер обслуги мають бути одним цілим. Від злагодженості кожного залежить спільний результат. Лише тоді можна ефективно виконувати поставлені завдання», – переконаний прикордонник.Не менш важливу роль у військовій справі, на його думку, відіграє мотивація. Тим, хто вагається, чи долучатися до війська, «Джексон» радить не боятися опановувати нові навички.«Навчити можна кожного. Головне – щоб у людини було бажання і мотивація. Не всі мають виконувати завдання безпосередньо на передовій. Якщо хтось не може або боїться працювати в бойових умовах, він може бути корисним у тилу. Найважливіше – щоб кожен працював на спільну перемогу», – зазначає Євген.Водночас прикордонник запевняє: військовослужбовці Волинського загону, які мають досвід бойових дій, готові захищати державний кордон і на північному напрямку.«Якщо російські окупанти спробують зайти з боку білорусі, наші хлопці дадуть їм відсіч. Тут служить багато військовослужбовців із бойовим досвідом. І в цьому питанні жодних сумнівів немає», – наголошує офіцер.Євген Монич переконаний: кожен може знайти своє місце у війську та зробити внесок у спільну справу. Головне – мати бажання захищати Україну й бути частиною команди.Якщо ви також хочете долучитися до Волинського прикордонного загону, звертайтеся до відділу рекрутингу за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.Телефон для довідок: +38 096 905 13 01.