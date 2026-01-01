В обласному центрі Волині пасажир пропонував неправомірну вигоду, аби водій уникнув відповідальності.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.Нещодавно у Луцьку під час комендантської години патрульні зупинили Mercedes-Benz, водій якого порушив ПДР. Спочатку керманич проігнорував вимогу про зупинку, однак згодом зупинився.Під час спілкування водій поводився агресивно, відмовлявся надавати документи. Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Також з’ясувалося, що чоловік позбавлений права керування.Тим часом пасажир автомобіля запропонував патрульним 1000 доларів США неправомірної вигоди, аби ті не складали адміністративні матеріали на водія. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність, чоловік не припиняв своїх пропозицій.На місце викликали слідчо-оперативну групу. Діям пасажира нададуть правову оцінку слідчі.На водія патрульні склали низку адміністративних матеріалів за виявлені порушення.