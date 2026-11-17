Україна запропонувала ще 10 окупованих населених пунктів для проведення гуманітарної місії

Володимир Зеленський провів зустріч із переговорною командою України, керівниками розвідки та Служби безпеки і Головнокомандувачем ЗСУ. На ній визначили пріоритети на наступну зустріч у Берліні цього тижня – з європейськими та американськими партнерами, а також - із росіянами.



Про це повідомила пресслужба Зеленського, пише



"Готуємо обмін військовополонених: це була одна з найважливіших домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі", – наголосив президент.



Зеленський також розповів про п'ять основних напрацювань дипломатичної команди напередодні перемовин.



Перше: Україна передасть Американській стороні пропозиції щодо обміну і готова забезпечити результат уже найближчими тижнями. Строки реалізації цієї домовленості залежать від темпу російської сторони і комунікації американської команди з ними.



Друге: обговорили параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються в Росії. Деякі з них – ще з часу до повномасштабної війни.



Третє: президент заслухав доповідь щодо гуманітарної операції в Олешках і надання допомоги нашим громадянам, які були евакуйовані на підконтрольну територію. Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції.



Четверте: Америка погодила з Москвою розширення тристороннього формату перемовин і включення європейських представників, зокрема Е5 – Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО. Україна комунікує з усіма нашими партнерами в Європі.



Пʼяте: визначили порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення цієї війни, гарантування безпеки і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку. Зеленський зазначив, що затвердив завдання команді на наступні тижні.



10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися перші з лютого перемовини України, Росії і США. Після цього переговорники від Штатів Стів Віткофф і Джаред Кушнер поїхали до Росії, аби спілкуватися з путіним.



12 листопада вони полетіли з Росії до Ірландії на зустріч із українським президентом. За підсумками перемовин є три результати: домовленість про великий обмін, домовленість про участь Європи в перемовинах і домовленість про наступний раунд переговорів.

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