Якою буде погода на Волині у середу, 18 листопада
Сьогодні, 20:12
Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 18 листопада. За їхніми даними, у середу варто очікувати невеличкий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
У Луцьку очікують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.
На території Волинської області також очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.
У Луцьку очікують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.
На території Волинської області також очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.
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