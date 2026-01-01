Якою буде погода на Волині у середу, 18 листопада





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



У Луцьку очікують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.



На території Волинської області також очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 18 листопада. За їхніми даними, у середу варто очікувати невеличкий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.У Луцьку очікують хмарну погоду з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.На території Волинської області також очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

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