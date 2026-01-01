Чи очікувати магнітні бурі 18 листопада: прогноз



на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.



Про це повідомляє



Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.



У середу, 18 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.



Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опублікували прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базуєтьсяна даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.Про це повідомляє "Главком" Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.У середу, 18 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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