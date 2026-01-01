Чи очікувати магнітні бурі 18 листопада: прогноз
Сьогодні, 03:41
Опублікували прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується
на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.
Про це повідомляє "Главком".
Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.
У середу, 18 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.
Про це повідомляє "Главком".
Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.
У середу, 18 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.
Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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