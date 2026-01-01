На Волині кіт зі сказом подряпав і вкусив двох чоловіків





Про це 17 листопада розповів завідувач Старовижівської дільничної лікарні ветеринарної медицини Петро Маркевич, - повідомляє



З його слів, двоє чоловіків приїхали у село в гості, де на них напав домашній кіт.



«Бачать, що кіт і взяли його на руки. Один взяв, кіт вранці дряпнув його. А другий чоловік взяв під вечір кота. У того кота була лапа припухша. І він її придавив, і кіт вкусив», — сказав Петро Маркевич.



Кіт помер через два дні, як подряпав і вкусив обох чоловіків. Експертиза підтвердила у домашньої тварини сказ.



«Той десь кіт мав контакт, напевно, з лисом. Лис вкусив його, хапнув за лапу. У селі Яревище на два місяці запровадили карантин, розпочався подвірний обхід: щеплюємо від сказу домашніх котів, собак, коней та корів», — розповів ветлікар.



Як додав Петро Маркевич, обоє чоловіків, на яких напав домашній кіт, отримують антирабічну вакцину та перебувають під спостереженням лікарів.



Що робити у випадку покусу дикої тварини

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або послинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.



Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.



Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Яревище Дубечненської громади домашній кіт подряпав одного чоловіка, іншого вкусив за руку. Згодом тварина померла. Експертиза підтвердила у кота сказ.Про це 17 листопада розповів завідувач Старовижівської дільничної лікарні ветеринарної медицини Петро Маркевич, - повідомляє Суспільне. З його слів, двоє чоловіків приїхали у село в гості, де на них напав домашній кіт.«Бачать, що кіт і взяли його на руки. Один взяв, кіт вранці дряпнув його. А другий чоловік взяв під вечір кота. У того кота була лапа припухша. І він її придавив, і кіт вкусив», — сказав Петро Маркевич.Кіт помер через два дні, як подряпав і вкусив обох чоловіків. Експертиза підтвердила у домашньої тварини сказ.«Той десь кіт мав контакт, напевно, з лисом. Лис вкусив його, хапнув за лапу. У селі Яревище на два місяці запровадили карантин, розпочався подвірний обхід: щеплюємо від сказу домашніх котів, собак, коней та корів», — розповів ветлікар.Як додав Петро Маркевич, обоє чоловіків, на яких напав домашній кіт, отримують антирабічну вакцину та перебувають під спостереженням лікарів.У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або послинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію