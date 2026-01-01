«Дрон не зірвався. Бойові частини лежали просто на подвір'ї»: уламки пошкодили будинок у Ківерцях





Частини безпілотника пошкодили приватний житловий будинок, передає кореспондент



Зі слів очевидця, сусіда власника пошкодженого майна Віктора Мартинюка, це сталося орієнтовно о 8:00. У помешканні пошкоджений дах веранди житлового будинку, антена, а також вибиті вікна. Тут проживали переселенці, які декілька днів тому поїхали додому, у Запоріжжя.



«Сміття зібрав і стояв там курив. Чую — гуде. Але дивлюсь високо, опускаю очі, а воно вже тут над деревом. Я побіг за гараж ховатися, злякався. Шахед не зірвався. Бойові частини шахеда лежали на подвір'ї. А так би декількох хат не було б тут», — сказав чоловік.



Падіння БпЛА, зазначив Віктор Мартинюк, могло бути спричинене вичерпанням запасу пального. Одразу після цього один із місцевих жителів викликав екстрені служби.



«Якби не антена, то він би був у сусідській двоповерховій хаті. Зачепився за кут. Тут сітки пошкодило, вікна деякі вибиті, тут дах пошкодив. Люди в той час виїхали», — додав волинянин.



Власники будинку живуть у сусідньому селі Сапогове, розповів Віктор Мартинюк. В іншій частині житлового будинку проживає ще одна родина переселенців.



Інспекторка сектору комунікації Нацполіції області Марина Балдич у коментарі Суспільному повідомила, що на місці події в Ківерцях працювали спеціалісти-вибухотехніки.



З її слів, фахівці провели огляд місця, забезпечили вибухобезпеку, проводили розрядження, вилучення і транспортування вибухонебезпечних предметів на підривний майданчик для знищення.



Упродовж доби Волинську область атакували 11 безпілотників РФ типу «Шахед», інформував виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк. Загиблих і травмованих немає, руйнувань інфраструктури не зафіксували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 17 листопада після дронової атаки РФ на Волинь у місті Ківерці виявили уламки російського БпЛА типу «Шахед». Серед них була бойова частина, яка не здетонувала.Частини безпілотника пошкодили приватний житловий будинок, передає кореспондент Суспільного Зі слів очевидця, сусіда власника пошкодженого майна, це сталося орієнтовно о 8:00. У помешканні пошкоджений дах веранди житлового будинку, антена, а також вибиті вікна. Тут проживали переселенці, які декілька днів тому поїхали додому, у Запоріжжя.«Сміття зібрав і стояв там курив. Чую — гуде. Але дивлюсь високо, опускаю очі, а воно вже тут над деревом. Я побіг за гараж ховатися, злякався. Шахед не зірвався. Бойові частини шахеда лежали на подвір'ї. А так би декількох хат не було б тут», — сказав чоловік.Падіння БпЛА, зазначив Віктор Мартинюк, могло бути спричинене вичерпанням запасу пального. Одразу після цього один із місцевих жителів викликав екстрені служби.«Якби не антена, то він би був у сусідській двоповерховій хаті. Зачепився за кут. Тут сітки пошкодило, вікна деякі вибиті, тут дах пошкодив. Люди в той час виїхали», — додав волинянин.Власники будинку живуть у сусідньому селі Сапогове, розповів Віктор Мартинюк. В іншій частині житлового будинку проживає ще одна родина переселенців.Інспекторка сектору комунікації Нацполіції областіу коментарі Суспільному повідомила, що на місці події в Ківерцях працювали спеціалісти-вибухотехніки.З її слів, фахівці провели огляд місця, забезпечили вибухобезпеку, проводили розрядження, вилучення і транспортування вибухонебезпечних предметів на підривний майданчик для знищення.Упродовж добиРФ типу «Шахед», інформував виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Роман Романюк. Загиблих і травмованих немає, руйнувань інфраструктури не зафіксували.

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