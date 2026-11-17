Україні потрібно ще 40 винищувачів F-16, - Зеленський
Сьогодні, 11:06
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні ще 40 літаків-винищувачів F-16, оскільки багато перебувають у ремонті.
Про це він сказав, виступаючи на засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає LB.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вдячний кожній країні, що входить до нашої коаліції Повітряних сил. Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16", – сказав Зеленський.
Раніше в жовтні повідомлялося, що Бельгія передасть Україні десять винищувачів F-16 до кінця року.
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Про це він сказав, виступаючи на засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає LB.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вдячний кожній країні, що входить до нашої коаліції Повітряних сил. Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16", – сказав Зеленський.
Раніше в жовтні повідомлялося, що Бельгія передасть Україні десять винищувачів F-16 до кінця року.
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