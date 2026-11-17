Україні потрібно ще 40 винищувачів F-16, - Зеленський





Про це він сказав, виступаючи на засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає



"Я вдячний кожній країні, що входить до нашої коаліції Повітряних сил. Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16", – сказав Зеленський.



Раніше в жовтні повідомлялося, що Бельгія передасть Україні десять винищувачів F-16 до кінця року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні ще 40 літаків-винищувачів F-16, оскільки багато перебувають у ремонті.Про це він сказав, виступаючи на засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає LB.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна"."Я вдячний кожній країні, що входить до нашої коаліції Повітряних сил. Багато чого вже зроблено. Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16", – сказав Зеленський.Раніше в жовтні повідомлялося, що Бельгія передасть Україні десять винищувачів F-16 до кінця року.

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