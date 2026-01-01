У водійських посвідченнях українців з’являться нові позначки: що вони означають





Водночас масово обмінювати раніше видані посвідчення водія не потрібно.



Якщо за результатами медогляду людина може сідати за кермо лише за певних умов, лікар зазначає це в довідці, а в посвідчення вносять код.



Наприклад:



01.01 – в окулярах,

01.02 – в контактних лінзах,

01.06 – в окулярах або контактних лінзах.

Водіям без обмежень нічого не вписуватимуть. Про це йдеться у поясненні на сайті для водіїв Green Way.



Нагадаємо,



Як визначатимуть пристосування

Лікар під час огляду ставить у довідці відмітку. Це за умови, що потрібно оцінити, чи потрібні людині спеціальні пристосування в авто. Наприклад, ручне керування чи адаптовані педалі.



Далі це визначають працівники регіональних сервісних центрів МВС і видають довідку про визначення пристосувань. Якщо потреба підтвердилась, коди з’являться в графі 12.



Без відмітки в медичній довідці додаткова процедура не потрібна. Чинні посвідчення залишаються дійсними, обмінювати їх не треба.



Чи потрібно змінювати чинне посвідчення водія

Ні. Постанова №668 не передбачає масового обов'язкового обміну раніше виданих посвідчень.



Якщо водій має чинне посвідчення та не виникло інших законних підстав для його обміну, звертатися до сервісного центру МВС лише через ці зміни не потрібно.



Раніше видані посвідчення залишаються чинними відповідно до встановлених для них строків та умов.



Водночас, якщо стан здоров'я водія змінився і виникла потреба в особливих умовах керування, необхідно враховувати відповідні медичні вимоги.



Наприклад, якщо водієві стала необхідна постійна корекція зору або спеціальне пристосування автомобіля, це може бути підставою для проходження медичного огляду та внесення відповідної інформації до посвідчення.



Нововведення не означають додаткових обов'язкових перевірок для всіх автомобілістів. Вони спрямовані на точніше визначення медичних обмежень та необхідних умов безпечного керування транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 листопада 2026 року в Україні діють нові правила оформлення посвідчень водія. Відтепер у документах зазначатимуть медичні обмеження водіїв та спеціальні вимоги до обладнання автомобілів для людей із певними порушеннями здоров’я. Відповідні зміни уряд затвердив постановою №668 від 27 травня 2026 року.Водночас масово обмінювати раніше видані посвідчення водія не потрібно.Якщо за результатами медогляду людина може сідати за кермо лише за певних умов, лікар зазначає це в довідці, а в посвідчення вносять код.Водіям без обмежень нічого не вписуватимуть. Про це йдеться у поясненні на сайті для водіїв Green Way.Нагадаємо, водіїв із посвідченнями, виданими до 2013 року, попередили про важливий нюанс: що потрібно знати Лікар під час огляду ставить у довідці відмітку. Це за умови, що потрібно оцінити, чи потрібні людині спеціальні пристосування в авто. Наприклад, ручне керування чи адаптовані педалі.Далі це визначають працівники регіональних сервісних центрів МВС і видають довідку про визначення пристосувань. Якщо потреба підтвердилась, коди з’являться в графі 12.Без відмітки в медичній довідці додаткова процедура не потрібна. Чинні посвідчення залишаються дійсними, обмінювати їх не треба.Ні. Постанова №668 не передбачає масового обов'язкового обміну раніше виданих посвідчень.Якщо водій має чинне посвідчення та не виникло інших законних підстав для його обміну, звертатися до сервісного центру МВС лише через ці зміни не потрібно.Раніше видані посвідчення залишаються чинними відповідно до встановлених для них строків та умов.Водночас, якщо стан здоров'я водія змінився і виникла потреба в особливих умовах керування, необхідно враховувати відповідні медичні вимоги.Наприклад, якщо водієві стала необхідна постійна корекція зору або спеціальне пристосування автомобіля, це може бути підставою для проходження медичного огляду та внесення відповідної інформації до посвідчення.

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