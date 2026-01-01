Водіїв із посвідченнями, виданими до 2013 року, попередили про важливий нюанс: що потрібно знати

Водіїв із посвідченнями, виданими до 2013 року, попередили про важливий нюанс: що потрібно знати
Водії, які отримали посвідчення до 2013 року, можуть зіткнутися з труднощами під час відображення документа в застосунку «Дія» або Кабінеті водія. Причина — відсутність частини інформації у сучасних електронних реєстрах МВС. Щоб обміняти старе посвідчення онлайн, спочатку необхідно пройти процедуру уточнення та оновлення даних.

Під час оновлення даних працівник сервісного центру перевіряє в архіві дані про водія та переносить їх у Єдиний державний реєстр МВС. Найчастіше доведеться «підтягувати» дані про орган, який видав документ, інформацію про категорії та серійний номер посвідчення.

Процедура оновлення даних складається з трьох етапів.

На першому етапі потрібно звернутись у той сервісний центр МВС, який раніше видав посвідчення. Самий лист з уточненням необхідно адресувати на ім’я начальника регіонального сервісного центру. Зразок звернення можна подивитись на сайті Головного сервісного центру МВС України у розділі «Зразки заяв».

Власник посвідчення повинен додати такі документи:

  • копії обидвох сторін водійського посвідчення,

  • копію паспорта, зокрема сторінки, де вказана реєстрація місця проживання,

  • індивідуальний податковий номер.

    • Якщо документи відправляються в електронній формі, то вони мають бути у належній якості та читабельними.

    Саме для водіїв, які отримали документи до 2013 року, озвучили важливу новину. У старих реєстрах відсутні фото водіїв, тому після опрацювання заяви, тобто після проходження другого етапу, документи у Кабінеті водія не матимуть фотографії. Стосовно Дії, то можливий варіант підтягування світлини з іншого реєстру. Самому надсилати фото не потрібно.

    На третьому етапі, коли вже дані оновлено, водії можуть подати заяви на обмін. Готовий документ надійде поштою або ж його можна забрати у сервісному центрі МВС.

    Важливо зазначити, що в разі браку даних у реєстрах провести онлайн-обмін посвідчення неможливо. В такому разі потрібно особисто відвідувати сервісний центр за місцем проживання.

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