На Волині двох громадян Азербайджану зобов'язали покинути Україну

У Володимирі виявили двох громадян Азербайджану, які порушили правила перебування в Україні.Під час заходів з контролю за дотриманням міграційного законодавства співробітники Володимирського відділу УДМС у Волинській області виявили двох громадян Азербайджану, які продовжували перебувати на території України з порушенням установлених вимог.Зокрема, іноземці несвоєчасно здійснили обмін посвідок на тимчасове проживання та не скористалися можливістю врегулювати свій правовий статус у визначений законодавством термін.За виявлені порушення обох громадян притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 203 КУпАП. На кожного накладено штраф у розмірі 3400 гривень, який уже сплачено.Також щодо обох іноземців ухвалено рішення про примусове повернення до країни походження.Нагадуємо: дотримання правил перебування в Україні, своєчасне оформлення та обмін документів — це вимога законодавства, якої повинні дотримуватися всі іноземці та особи без громадянства.