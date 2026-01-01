На Волині двох громадян Азербайджану зобов'язали покинути Україну
Сьогодні, 08:25
У Володимирі виявили двох громадян Азербайджану, які порушили правила перебування в Україні.
Під час заходів з контролю за дотриманням міграційного законодавства співробітники Володимирського відділу УДМС у Волинській області виявили двох громадян Азербайджану, які продовжували перебувати на території України з порушенням установлених вимог.
Зокрема, іноземці несвоєчасно здійснили обмін посвідок на тимчасове проживання та не скористалися можливістю врегулювати свій правовий статус у визначений законодавством термін.
За виявлені порушення обох громадян притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 203 КУпАП. На кожного накладено штраф у розмірі 3400 гривень, який уже сплачено.
Також щодо обох іноземців ухвалено рішення про примусове повернення до країни походження.
Нагадуємо: дотримання правил перебування в Україні, своєчасне оформлення та обмін документів — це вимога законодавства, якої повинні дотримуватися всі іноземці та особи без громадянства.
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Під час заходів з контролю за дотриманням міграційного законодавства співробітники Володимирського відділу УДМС у Волинській області виявили двох громадян Азербайджану, які продовжували перебувати на території України з порушенням установлених вимог.
Зокрема, іноземці несвоєчасно здійснили обмін посвідок на тимчасове проживання та не скористалися можливістю врегулювати свій правовий статус у визначений законодавством термін.
За виявлені порушення обох громадян притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 203 КУпАП. На кожного накладено штраф у розмірі 3400 гривень, який уже сплачено.
Також щодо обох іноземців ухвалено рішення про примусове повернення до країни походження.
Нагадуємо: дотримання правил перебування в Україні, своєчасне оформлення та обмін документів — це вимога законодавства, якої повинні дотримуватися всі іноземці та особи без громадянства.
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