Воїн з Донечини отримав від держави 2 мільйони і купить житло на Волині

Родина ще одного захисника, яка знайшла прихисток у Ковелі, зможе придбати власне житло державним коштом.Про це йшлося під час засідання комісії з вирішення житлових питань УБД з числа ВПО. Розглянули заяву військовослужбовця, який має статус УБД, - повідомив Ковельський міський головаШлях цієї родини до власного дому непростий. Вони мешкали в Єнакієвому на Донеччині. У Ковелі військовий разом із дружиною, неповнолітньою дитиною та мамою-пенсіонеркою отримали тимчасове житло у будинку для ВПО на вул.В.Кияна. Упродовж цього року захисник двічі звертався із заявою, проте через юридичні вимоги йому відмовляли: дружина мала у власності житло в Краматорську. У липні 2026р. Мінрозвитку громад та територій оновило Перелік (наказ №1389), і Краматорськ офіційно віднесено до територій активних бойових дій. Нормативні обставини змінилися, комісія додатково перевірила документи, ухвалила позитивне рішення. Тож родина має право на отримання сертифіката на 2 млн грн. Придбавши власну оселю, житло на вул.В.Кияна звільнять для інших ВПО.