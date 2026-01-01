ЄС виділить майже 300 млн євро на підготовку ЗСУ
Сьогодні, 07:32
Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити роботу військової навчальної місії EUMAM Ukraine ще на два роки.
Тепер її мандат діятиме до 15 листопада 2028 року, повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС, - повідомляє "Кореспондент".
На фінансування місії протягом цього періоду передбачили майже 300 млн євро. Водночас після стратегічного перегляду діяльності місії європейські представники вирішили відкрити її представництво безпосередньо в Україні.
Воно стане майданчиком для координації роботи з українським військовим керівництвом, Збройними силами та міжнародними партнерами.
Окрім продовження навчальної програми, Євросоюз оновив і сам підхід до підготовки військових. Відтепер місія більше враховуватиме "уроки, отримані на полі бою", щоб навчання відповідало реальним потребам української армії та допомагало посилювати обороноздатність країни.
Місія EUMAM Ukraine працює з жовтня 2022 року. Її створили на запит України, щоб допомогти підготувати військовослужбовців до захисту держави. За цей час навчання в межах програми пройшли вже понад 100 тисяч українських захисників.
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Тепер її мандат діятиме до 15 листопада 2028 року, повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС, - повідомляє "Кореспондент".
На фінансування місії протягом цього періоду передбачили майже 300 млн євро. Водночас після стратегічного перегляду діяльності місії європейські представники вирішили відкрити її представництво безпосередньо в Україні.
Воно стане майданчиком для координації роботи з українським військовим керівництвом, Збройними силами та міжнародними партнерами.
Окрім продовження навчальної програми, Євросоюз оновив і сам підхід до підготовки військових. Відтепер місія більше враховуватиме "уроки, отримані на полі бою", щоб навчання відповідало реальним потребам української армії та допомагало посилювати обороноздатність країни.
Місія EUMAM Ukraine працює з жовтня 2022 року. Її створили на запит України, щоб допомогти підготувати військовослужбовців до захисту держави. За цей час навчання в межах програми пройшли вже понад 100 тисяч українських захисників.
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