ЄС виділить майже 300 млн євро на підготовку ЗСУ





Тепер її мандат діятиме до 15 листопада 2028 року, повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС, - повідомляє



На фінансування місії протягом цього періоду передбачили майже 300 млн євро. Водночас після стратегічного перегляду діяльності місії європейські представники вирішили відкрити її представництво безпосередньо в Україні.



Воно стане майданчиком для координації роботи з українським військовим керівництвом, Збройними силами та міжнародними партнерами.



Окрім продовження навчальної програми, Євросоюз оновив і сам підхід до підготовки військових. Відтепер місія більше враховуватиме "уроки, отримані на полі бою", щоб навчання відповідало реальним потребам української армії та допомагало посилювати обороноздатність країни.



Місія EUMAM Ukraine працює з жовтня 2022 року. Її створили на запит України, щоб допомогти підготувати військовослужбовців до захисту держави. За цей час навчання в межах програми пройшли вже понад 100 тисяч українських захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити роботу військової навчальної місії EUMAM Ukraine ще на два роки.Тепер її мандат діятиме до 15 листопада 2028 року, повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС, - повідомляє "Кореспондент" На фінансування місії протягом цього періоду передбачили майже 300 млн євро. Водночас після стратегічного перегляду діяльності місії європейські представники вирішили відкрити її представництво безпосередньо в Україні.Воно стане майданчиком для координації роботи з українським військовим керівництвом, Збройними силами та міжнародними партнерами.Окрім продовження навчальної програми, Євросоюз оновив і сам підхід до підготовки військових. Відтепер місія більше враховуватиме "уроки, отримані на полі бою", щоб навчання відповідало реальним потребам української армії та допомагало посилювати обороноздатність країни.Місія EUMAM Ukraine працює з жовтня 2022 року. Її створили на запит України, щоб допомогти підготувати військовослужбовців до захисту держави. За цей час навчання в межах програми пройшли вже понад 100 тисяч українських захисників.

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