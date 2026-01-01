Чи очікувати магнітні бурі 10 листопада: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 10 листопада: прогноз
Оприлюднили прогноз магнітних бур, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Про це повідомляє "Главком".

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У вівторок, 10 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

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Теги: магнітні бурі, прогноз
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