10 листопада на Волині: гортаючи календар

10 листопада на Волині: гортаючи календар
Особисте свято 10 листопада відзначає керівник апарату Ковельської районної державної адміністрації Степан Топольський(на фото).

Інтернет-видання ВолиньPost вітає іменинника із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині!

10 листопада іменини святкують Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга.

10 листопада в світі відзначається Міжнародний день вишивальниць. Його започаткували в 2013 році.

Також сьогодні святкують День кіберпсихології – науки, яка вивчає вплив сучасних технологій на людину, встановлює залежності між користувачами та пристроями.

А ще весь світ 10 листопада святкує Міжнародний день бухгалтерії та Всесвітній день молоді.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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