На війні загинув захисник з Волині Віктор Веремчук

На війні загинув захисник з Волині Віктор Веремчук
Із сумом повідомляємо, що Боратинська громада зазнала ще однієї болісної втрати у російсько-українській війні.

Захищаючи Україну, загинув житель села Коршів Віктор Веремчук, - повідомили у Боратинській громаді.

"Житель села Коршів, головний сержант Веремчук Віктор Михайлович, 1974 року народження, 10 січня 2025 року загинув під час безпосередньої участі у бойових діях, під час виконання ним обовʼязків військової служби із захисту Батьківщини", -йдеться у дописі на сторінці громади.

Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. У Боратинській громаді оголошено жалобу.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Боратин, смерть, загибель, війна, Віктор Веремчук
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