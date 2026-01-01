На війні загинув захисник з Волині Віктор Веремчук





Захищаючи Україну, загинув житель села Коршів Віктор Веремчук, - повідомили у Боратинській громаді.



"Житель села Коршів, головний сержант Веремчук Віктор Михайлович, 1974 року народження, 10 січня 2025 року загинув під час безпосередньої участі у бойових діях, під час виконання ним обовʼязків військової служби із захисту Батьківщини", -йдеться у дописі на сторінці громади.



Інформацію щодо поховання буде повідомлено додатково. У Боратинській громаді оголошено жалобу.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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