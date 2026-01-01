На Волині у п'яти лікарнях безкоштовно роблять заміну суглобів

На Волині у п'яти лікарнях безкоштовно роблять заміну суглобів
Безоплатне ендопротезування доступне у п’яти медзакладах Волині

Питання доступності безоплатного ендопротезування суглобів обговорили під час оперативної наради т.в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка, - йдеться на сторінці Волинської ОВА.

Нині такі операції в області проводять у п’яти медичних закладах, які мають договори з Національною службою здоров’я України та працюють за електронною чергою.

Так, станом на 1 листопада 2026 року від початку функціонування електронної черги відбулось 1424 операції, з них 776 – безоплатно за Програмою медичних гарантій. Ще 730 пацієнтів очікують на безоплатне ендопротезування, поінформував начальник обласного управління охорони здоровя Юрій Легкодух.

«Я хотів би зауважити, що в нашій області є аж п'ять закладів на таку кількість населення, які проводять ендопротизування суглобів», – відзначив Юрій Легкодух. Це Волинська обласна лікарня, Волинський обласний госпіталь ветеранів війни, медичне об’єднання Луцької громади, Нововолинська центральна міська лікарня та Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання.

Найбільша електронна черга у Волинській обласній клінічній лікарні, де на безоплатну операцію очікують до 500 людей. За словами начальника управління охорони здоров’я Юрія Легкодуха, очікування може тривати три-чотири місяці.

Водночас пацієнти можуть звернутися до інших закладів області, де також проводять безоплатне ендопротезування. Крім того, лікарні надають і платні послуги з ендопротезування, таких оперативних втручань провели більше 600. Вибір залежить від потреб і можливостей пацієнта, однак пріоритетом залишається доступність саме безоплатної допомоги.

Роман Романюк наголосив, що люди мають знати про усі доступні можливості, а лікарні – допомагати їм отримати послугу без зайвого очікування. Він доручив управлінню обласному охорони здоров’я та керівникам громад посилити інформування пацієнтів про можливість пройти безоплатну операцію в інших медзакладах, де черги менші, а також опрацювати можливість збільшення кількості оперативних втручань.

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Теги: Волинь, медицина, ендопротезування, Ковель, Володимир, Луцьк
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