На Волині призначили нового заступника керівника обласної прокуратури: що про нього відомо

Олег Губчак, який раніше вже обіймав керівні посади в прокуратурі області. Зокрема, протягом п’яти років він працював першим заступником її керівника.



Інформацію про призначення підтвердила начальниця відділу інформаційної політики Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич



«Наказом виконувача обовʼязків Генерального прокурора Антона Ковальського за рекомендацією Ради прокурорів України Губчака Олега Вячеславовича з 09 листопада 2026 року призначено на посаду заступника керівника Волинської обласної прокуратури», – зазначила речниця.



Олег Губчак уже обіймав керівну посаду у Волинській обласній прокуратурі. У вересні 2020 року наказом тодішньої Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової його призначили першим заступником керівника відомства Віктора Тимчука. На цій посаді він працював до вересня 2025 року.



Згодом він стане в.о. прокурора області, припустив у своєму телегра-каналі представник Громадянського руху «СВІДОМІ» Андрій Лучик.



Нагадаємо, 9 жовтня 2026 року



Довідково:



Олег Губчак народився 19 листопада 1980 року в Чернівцях. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2004 року. До призначення на Волинь обіймав різні, зокрема керівні, посади у прокуратурі Чернівецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній прокуратурі відбулися кадрові зміни. Новим заступником керівника відомства став, який раніше вже обіймав керівні посади в прокуратурі області. Зокрема, протягом п’яти років він працював першим заступником її керівника.Інформацію про призначення підтвердила начальниця відділу інформаційної політики Волинської обласної прокуратури у коментарі виданню «Конкурент».«Наказом виконувача обовʼязків Генерального прокурораза рекомендацією Ради прокурорів України Губчака Олега Вячеславовича з 09 листопада 2026 року призначено на посаду заступника керівника Волинської обласної прокуратури», – зазначила речниця.Олег Губчак уже обіймав керівну посаду у Волинській обласній прокуратурі. У вересні 2020 року наказом тодішньої Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової його призначили першим заступником керівника відомства Віктора Тимчука. На цій посаді він працював до вересня 2025 року.Згодом він стане в.о. прокурора області, припустив у своєму телегра-каналі представник Громадянського руху «СВІДОМІ»Нагадаємо, 9 жовтня 2026 року з посад звільнили керівника Волинської обласної прокуратури Максима Роговенка , якого призначили у вересні 2025 року, а також його заступників. Відповідні кадрові рішення ухвалили за результатами оцінки їхньої роботи.Олег Губчак народився 19 листопада 1980 року в Чернівцях. Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2004 року. До призначення на Волинь обіймав різні, зокрема керівні, посади у прокуратурі Чернівецької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію