Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 10 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 10 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 10 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. ️ Без опадів, в другий половині дня дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів, в другий половині дня дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 10 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. ️ Без опадів, в другий половині дня дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів, в другий половині дня дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.
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