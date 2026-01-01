Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 10 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 10 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 10 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 10 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. ️ Без опадів, в другий половині дня дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів, в другий половині дня дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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