Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 10 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 10 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. ️ Без опадів, в другий половині дня дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів, в другий половині дня дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 10 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Мінлива хмарність. ️ Без опадів, в другий половині дня дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів, в другий половині дня дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

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