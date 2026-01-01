На Волині вперше вдалося сфотографувати рись євразійську





Про це 9 листопада повідомили у національному природному парку, пише



Тварину зафіксувала фотопастка 7 листопада. За словами працівників парку, раніше присутність рисі на території Цуманської пущі неодноразово підтверджували за слідами та іншими ознаками життєдіяльності. Особливо помітні сліди хижака взимку на снігу.



Водночас отримати зображення тварини за допомогою фотопастки вдалося вперше.



Довідково: Рись євразійська — хижак, який переважно активний у сутінках і вночі. Веде усамітнений спосіб життя та уникає зустрічей із людьми. Її плямисте хутро допомагає маскуватися серед дерев і чагарників.



Основу раціону рисі становлять козулі та зайці. Також вона полює на гризунів і птахів. Широкі лапи, вкриті густою шерстю, допомагають тварині пересуватися глибоким снігом.



Рись євразійська занесена до Червоної книги України. Для збереження виду важливі великі лісові масиви, достатня кормова база та мінімальне турбування тварин людиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» вперше отримали фотопідтвердження присутності рисі євразійської.Про це 9 листопада повідомили у національному природному парку, пише Суспільне Тварину зафіксувала фотопастка 7 листопада. За словами працівників парку, раніше присутність рисі на території Цуманської пущі неодноразово підтверджували за слідами та іншими ознаками життєдіяльності. Особливо помітні сліди хижака взимку на снігу.Водночас отримати зображення тварини за допомогою фотопастки вдалося вперше.Рись євразійська — хижак, який переважно активний у сутінках і вночі. Веде усамітнений спосіб життя та уникає зустрічей із людьми. Її плямисте хутро допомагає маскуватися серед дерев і чагарників.Основу раціону рисі становлять козулі та зайці. Також вона полює на гризунів і птахів. Широкі лапи, вкриті густою шерстю, допомагають тварині пересуватися глибоким снігом.Рись євразійська занесена до Червоної книги України. Для збереження виду важливі великі лісові масиви, достатня кормова база та мінімальне турбування тварин людиною.

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