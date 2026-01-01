На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Шкабура

Андрія Віталійовича Шкабури, 1998 року народження.



"Командир мінометного взводу одного з військових підрозділів Збройних Сил України загинув 9 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.



Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Рідні жили надією, чекали, вірили у диво та сподівалися почути добру звістку. На превеликий жаль, надія змінилася невимовним болем втрати.



Уся Маневицька громада схиляє голови у глибокій скорботі.



Висловлюю щирі співчуття батькам — Віталію Петровичу та Ніні Сергіївні, сестрі Вікторії. Немає слів, здатних втамувати біль такої втрати", - зазначив голова громади Олександр Гаврилюк.



Про зустріч скорботного кортежу із тілом захисника на Маневиччині повідомлять додатково.



Вічна та світла пам’ять Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневицька громада знову у скорботі. На жаль, підтвердилася звістка про загибель жителя села Новосілки, 1998 року народження."Командир мінометного взводу одного з військових підрозділів Збройних Сил України загинув 9 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Рідні жили надією, чекали, вірили у диво та сподівалися почути добру звістку. На превеликий жаль, надія змінилася невимовним болем втрати.Уся Маневицька громада схиляє голови у глибокій скорботі.Висловлюю щирі співчуття батькам —та, сестрі. Немає слів, здатних втамувати біль такої втрати", - зазначив голова громадиПро зустріч скорботного кортежу із тілом захисника на Маневиччині повідомлять додатково.Вічна та світла пам’ять Герою!

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