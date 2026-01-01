«Не бачу себе у цьому складі ради»: депутат міськради на Волині складає мандат

Чому Олег Свідерський вирішив скласти мандат

Коли розглянуть заяву депутата

Депутат Володимирської міської ради від партії «Батьківщина»вирішив достроково скласти депутатські повноваження. Відповідну заяву він подав 9 листопада. Своє рішення пояснює браком часу для належного виконання депутатських обов'язків, зміною життєвих пріоритетів та бажанням більше уваги приділяти родині й професійній діяльності.Про подання заяви депутат повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, а причини такого рішення детальніше пояснив у коментарі«Написав заяву про складання депутатських повноважень. Дякуємо громаді за довіру та підтримку впродовж усього періоду роботи. Рішення буде розглянуто на найближчій сесії міської ради відповідно до закону», – зазначив він.У коментарі ВолиньPost депутат розповів, що вже шостий рік працює переважно за межами Володимира, через що не має можливості приділяти достатньо часу депутатській діяльності.«Я вже шостий рік більшість свого часу працюю за межами міста Володимир. Не маю змоги так часто, як потрібно, з'являтися на місці, не можу оперативно реагувати на звернення виборців, брати участь у сесіях. Я звик добросовісно ставитися до виконання своїх повноважень, а тут не можу приділяти достатньо часу», – пояснив Олег Свідерський.За його словами, за цей час змінилися й особисті пріоритети. Нині він хоче більше часу проводити з родиною та дітьми, а також зосередитися на професійній діяльності.«Якщо відверто, то і пріоритети змінилися. Хочу більше приділяти часу родині, проводити час із дітьми і зосередитися на професійних досягненнях, адже це моє основне заняття і джерело доходу», – розповів депутат.Водночас Свідерський зазначив, що свого часу розраховував застосувати власний 20-річний досвід для розвитку громади, зокрема у питаннях ефективного використання її ресурсів.«Я думав, що мій 20-річний досвід буде цікавий і корисний. Я викладав своє бачення щодо раціонального використання ресурсів, які є обмеженими в нашій громаді. Я не бачу необхідності витрачати час, нерви і комусь щось доводити. Тому прийняв рішення, що в цьому складі ради я себе не бачу», – підсумував Олег Свідерський.У заяві, адресованій депутатам Володимирської міської ради VIII скликання, Олег Свідерський просить достроково припинити його депутатські повноваження відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».Ця норма передбачає дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради за його особистою заявою про складення депутатських повноважень. Відповідне рішення ухвалює місцева рада.У документі Свідерський просить розглянути його заяву на черговій сесії міської ради 26 листопада 2026 року.Таким чином, остаточне рішення щодо дострокового припинення депутатських повноважень Олега Свідерського мають ухвалити депутати Володимирської міської ради.