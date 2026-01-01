Частина Рівного залишилась без світла





Про це Олександр Коваль.



«Через перенавантаження електромережі знеструмлена частина обласного центру», - йдеться у повідомленні.



Через аварію без світла залишилася і частина Сарненського району.



Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.



Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада росіяни завдали ударів по енергетиці та житловому сектору у Рівненській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Частина Рівного знеструмлена через перенавантаження електромереж.Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації«Через перенавантаження електромережі знеструмлена частина обласного центру», - йдеться у повідомленні.Через аварію без світла залишилася і частина Сарненського району.Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада росіяни завдали ударів по енергетиці та житловому сектору у Рівненській області.

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