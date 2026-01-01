Частина Рівного залишилась без світла
Сьогодні, 14:16
Частина Рівного знеструмлена через перенавантаження електромереж.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
«Через перенавантаження електромережі знеструмлена частина обласного центру», - йдеться у повідомленні.
Через аварію без світла залишилася і частина Сарненського району.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада росіяни завдали ударів по енергетиці та житловому сектору у Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
«Через перенавантаження електромережі знеструмлена частина обласного центру», - йдеться у повідомленні.
Через аварію без світла залишилася і частина Сарненського району.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада росіяни завдали ударів по енергетиці та житловому сектору у Рівненській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині цього тижня синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг
Сьогодні, 14:54
Частина Рівного залишилась без світла
Сьогодні, 14:16
В Україні створять Космічні сили у складі ЗСУ
Сьогодні, 13:58