Частина Рівного залишилась без світла

Частина Рівного залишилась без світла
Частина Рівного знеструмлена через перенавантаження електромереж.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Через перенавантаження електромережі знеструмлена частина обласного центру», - йдеться у повідомленні.

Через аварію без світла залишилася і частина Сарненського району.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада росіяни завдали ударів по енергетиці та житловому сектору у Рівненській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівне, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині цього тижня синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг
Сьогодні, 14:54
Як оцінити сервіс електронного автострахування: 7 критеріїв перед оплатою
Сьогодні, 14:34
Частина Рівного залишилась без світла
Сьогодні, 14:16
В Україні створять Космічні сили у складі ЗСУ
Сьогодні, 13:58
На Волині в аварії загинули 19-річна водійка та 62-річна пасажирка
Сьогодні, 13:08
Медіа
відео
1/8