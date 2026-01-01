На Волині цього тижня синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг

На Волині цього тижня синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг
У Луцьку та Волинській області впродовж тижня переважатиме хмарна погода з періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Уночі температура повітря опускатиметься до 5° морозу, а вдень сягатиме до 10° тепла.

Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Валентина Набока.

До кінця доби 9 листопада передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Денна температура повітря від 2° до 7° тепла.

У вівторок, 10 листопада, буде мінлива хмарність, без опадів. У другий половині дня — дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура в Луцьку вночі — 2-4° морозу, вдень — 5-7° тепла, по області вночі — 0-5° морозу, вдень — 2-7° тепла.

У середу, 11 листопада, прогнозують хмарну погоду. Вночі пройде помірний дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вподовж доби 0-5° тепла.

У четвер, 12 листопада, буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

У п'ятницю, 13 листопада, передбачається хмарна погода, часом пройде помірний дощ. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.

У суботу, 14 листопада, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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