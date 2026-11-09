Українська делегація прямує до ОАЕ, де відбудуться переговори з Росією і США

Рустем Умєров, пише



У ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії. З європейськими партнерами Україна проведе окремі координаційні зустрічі.



«Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу», – прокоментував він.



Мета України – довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення після війни, підкреслив Умєров. Він подякував американським перемовникам Стіву Віткоффу й Джареду Кушнеру за підготовку зустрічі.



Переговори України, США і Росії



10-11 листопада в ОАЕ відбудуться перші з лютого очні тристоронні переговори України, США і Росії. Перемовини в такому форматі розпочалися восени 2025-го, після того, як американці привезли до Києва мирний план, частина якого категорично не влаштовувала Київ, оскільки пропонувала відмову від української території. Зустрічі були зупинені після початку війни проти Ірану й зміни американського фокусу на Близький Схід.



У ході перемовин Україні і Росії не вдалося повністю узгодити свої позиції: Москва продовжувала наполягати на територіальних поступках, Україна – відкидати цей варіант і пропонувати зупинку бойових дій на поточних лініях, а США – просувати «демілітаризовану зону» з іноземним спостереженням. Сторони напрацювали 28-пунктний план, але затвердити його не змогли. Однак вагомим наслідком переговорів стало відновлення обмінів полоненими.



3 листопада Стів Віткофф анонсував новий раунд переговорів між Росією та Україною.



Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що на перемовинах йтиметься про гарантії безпеки після війни і питання відновлення.



Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що питання закінчення війни можливо розв'язати лише на найвищому рівні, але він вважає, що зустрічі команд можуть наблизити перемовини на рівні президентів.



«Що буде з ЗАЕС? Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі “land swaps”? Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидві боки від лінії зіткнення. Як компроміс, ми були готові це проговорювати. Також Кінбурнська коса: вони пропонували зробити одну частину демілітаризованою, яка може бути під контролем України. Всі ці питання – це питання територій. Їх можуть виписувати в різних форматах, і це відбувалося. Ми готові обговорювати питання територій, тому що “рускіє” постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні – це не якесь таке питання, яке начебто можна вирішити на рівні драфтів, якихось попередніх розмов чи чогось подібного», – казав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська переговорна делегація вже на шляху до місця запланованих зустрічей із представниками США та Росії в Абу-Дабі. У вівторок та середу там має відбутись тристоронній формат перемовин, повідомив у очільник делегації і голова Служби зовнішньої розвідки, пише LB.ua У ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема формату Е4: Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також представники НАТО і Єврокомісії. З європейськими партнерами Україна проведе окремі координаційні зустрічі.«Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу», – прокоментував він.Мета України – довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення після війни, підкреслив Умєров. Він подякував американським перемовникамза підготовку зустрічі.10-11 листопада в ОАЕ відбудуться перші з лютого очні тристоронні переговори України, США і Росії. Перемовини в такому форматі розпочалися восени 2025-го, після того, як американці привезли до Києва мирний план, частина якого категорично не влаштовувала Київ, оскільки пропонувала відмову від української території. Зустрічі були зупинені після початку війни проти Ірану й зміни американського фокусу на Близький Схід.У ході перемовин Україні і Росії не вдалося повністю узгодити свої позиції: Москва продовжувала наполягати на територіальних поступках, Україна – відкидати цей варіант і пропонувати зупинку бойових дій на поточних лініях, а США – просувати «демілітаризовану зону» з іноземним спостереженням. Сторони напрацювали 28-пунктний план, але затвердити його не змогли. Однак вагомим наслідком переговорів стало відновлення обмінів полоненими.3 листопада Стів Віткофф анонсував новий раунд переговорів між Росією та Україною.Держсекретар СШАсказав, що на перемовинах йтиметься про гарантії безпеки після війни і питання відновлення.Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що питання закінчення війни можливо розв'язати лише на найвищому рівні, але він вважає, що зустрічі команд можуть наблизити перемовини на рівні президентів.«Що буде з ЗАЕС? Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі “land swaps”? Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидві боки від лінії зіткнення. Як компроміс, ми були готові це проговорювати. Також Кінбурнська коса: вони пропонували зробити одну частину демілітаризованою, яка може бути під контролем України. Всі ці питання – це питання територій. Їх можуть виписувати в різних форматах, і це відбувалося. Ми готові обговорювати питання територій, тому що “рускіє” постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні – це не якесь таке питання, яке начебто можна вирішити на рівні драфтів, якихось попередніх розмов чи чогось подібного», – казав він.

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