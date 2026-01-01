В Україні створять Космічні сили у складі ЗСУ





Про це повідомили в пресслужбі парламенту, пише



За відповідне рішення проголосували 252 народних депутати.



Законопроєкт передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України. Зокрема, йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і розробку засобів протидії таким атакам.



Крім того, як повідомили у Верховній Раді, у межах ініціативи створять національну систему захищеного супутникового зв’язку для потреб сектору безпеки й оборони.



У пояснювальній записці автори законопроєкту наголошують на необхідності створення Космічних сил, зокрема через застосування росією міжконтинентальної балістичної ракети «Орешник» для удару по Україні через міжнародний космічний простір.



Там додали, що Україна має науково-інженерний та виробничий потенціал для розробки власних супутників і систем їхнього управління.



Нагадаємо, напередодні видання Guardian писало, що Україна провела щонайменше три випробування власних систем перехоплення цілей у ближньому космосі для протидії російським ракетам «Орешник».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13255, який передбачає створення Космічних сил у складі Збройних сил України.Про це повідомили в пресслужбі парламенту, пише Громадське За відповідне рішення проголосували 252 народних депутати.Законопроєкт передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України. Зокрема, йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і розробку засобів протидії таким атакам.Крім того, як повідомили у Верховній Раді, у межах ініціативи створять національну систему захищеного супутникового зв’язку для потреб сектору безпеки й оборони.У пояснювальній записці автори законопроєкту наголошують на необхідності створення Космічних сил, зокрема через застосування росією міжконтинентальної балістичної ракети «Орешник» для удару по Україні через міжнародний космічний простір.Там додали, що Україна має науково-інженерний та виробничий потенціал для розробки власних супутників і систем їхнього управління.Нагадаємо, напередодні видання Guardian писало, що Україна провела щонайменше три випробування власних систем перехоплення цілей у ближньому космосі для протидії російським ракетам «Орешник».

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