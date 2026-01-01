На Волині у собаки виявили сказ

На Волині у собаки виявили сказ
Ввели карантинні обмеження терміном 60 діб на території сіл Низькі Цевеличі та Хорів, що в Локачинській громаді Володимирського району, у зв'язку із виявленням сказу собаки.

Про це повідомили у Володимирській РВА.

Окрім цього, вирішили запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу на території села Низькі Цевеличі й загрозливій зоні села Хорів, а також провести щеплення домашніх тварин проти сказу.

Районна державна адміністрація вкотре звертається до жителів району про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути нанесення шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.

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Теги: Волинь, сказ, собака
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