На Волині у собаки виявили сказ
Сьогодні, 12:49
Ввели карантинні обмеження терміном 60 діб на території сіл Низькі Цевеличі та Хорів, що в Локачинській громаді Володимирського району, у зв'язку із виявленням сказу собаки.
Про це повідомили у Володимирській РВА.
Окрім цього, вирішили запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу на території села Низькі Цевеличі й загрозливій зоні села Хорів, а також провести щеплення домашніх тварин проти сказу.
Районна державна адміністрація вкотре звертається до жителів району про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути нанесення шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.
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Про це повідомили у Володимирській РВА.
Окрім цього, вирішили запровадити ряд комплексних заходів щодо ліквідації та профілактики сказу на території села Низькі Цевеличі й загрозливій зоні села Хорів, а також провести щеплення домашніх тварин проти сказу.
Районна державна адміністрація вкотре звертається до жителів району про необхідність проведення вакцинації домашніх тварин проти сказу – профілактичні заходи дозволяють уникнути нанесення шкоди здоров'ю людей та вберегти поголів'я тварин від загибелі.
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