На Волині, Хмельниччині та Рівненщині військові збили 14 реактивних дронів
Сьогодні, 11:22
Вдень 8 листопада та вночі 9 листопада російські агресори атакували західний регіон України реактивними ударними дронами.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях знищили 14 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Нагадаємо, що З вечора 8 листопада російські війська атакували Україну 317 ударними безпілотниками різного типу, серед них — 105 реактивних. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або придушити 276 БпЛА.
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях знищили 14 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».
Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
Нагадаємо, що З вечора 8 листопада російські війська атакували Україну 317 ударними безпілотниками різного типу, серед них — 105 реактивних. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або придушити 276 БпЛА.
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