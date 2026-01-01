На Волині, Хмельниччині та Рівненщині військові збили 14 реактивних дронів

На Волині, Хмельниччині та Рівненщині військові збили 14 реактивних дронів
Вдень 8 листопада та вночі 9 листопада російські агресори атакували західний регіон України реактивними ударними дронами.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях знищили 14 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».

Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

Нагадаємо, що З вечора 8 листопада російські війська атакували Україну 317 ударними безпілотниками різного типу, серед них — 105 реактивних. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або придушити 276 БпЛА.

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Теги: Волинь, дрони
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