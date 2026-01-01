Зупинилось серце волинського журналіста, багаторічного редактора газети «Вісник+К» Євгена Хотимчука

Євгена Яковича Хотимчука.



Скорботну звістку повідомили у



"Не стало на цьому світі нашого дорогого Євгена Яковича Хотимчука – головного редактора газети «Вісник +К».



Він був щирою, доброю, веселою, життєрадісною людиною – таким і залишиться в нашій памʼяті. Нам бракуватиме його мудрого батьківського слова, підтримки, допомоги у скрутну хвилину.



Вічна памʼять Вам, Євгене Яковичу! Хай Господь дарує Царство Небесне! Світла памʼять світлій людині!



Непоправна втрата для родини, колективу, для тисяч читачів, які люблять твори Євгена Хотимчука.



Найщиріші співчуття усім!" - йдеться в повідомленні.



ДОВІДКОВО



Євген Якович Хотимчук народився 4 жовтня 1951 року в селі Рудка-Козинська на Волині. Український письменник, видавець, Заслужений журналіст України.



Професійну діяльність розпочав в обласній газеті «Радянська Волинь». З 1996 року - редактор всеукраїнського тижневика «Вісник+К».



У 2009 році Євгена Хотимчука нагородили орденом «За заслуги» III ступеня.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Євгена Яковича! Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 листопада, перестало битися серце багаторічного редактора газети "Вісник+К"Скорботну звістку повідомили у редакції газети "Не стало на цьому світі нашого дорогого Євгена Яковича Хотимчука – головного редактора газети «Вісник +К».Він був щирою, доброю, веселою, життєрадісною людиною – таким і залишиться в нашій памʼяті. Нам бракуватиме його мудрого батьківського слова, підтримки, допомоги у скрутну хвилину.Вічна памʼять Вам, Євгене Яковичу! Хай Господь дарує Царство Небесне! Світла памʼять світлій людині!Непоправна втрата для родини, колективу, для тисяч читачів, які люблять твори Євгена Хотимчука.Найщиріші співчуття усім!" - йдеться в повідомленні.Євген Якович Хотимчук народився 4 жовтня 1951 року в селі Рудка-Козинська на Волині. Український письменник, видавець, Заслужений журналіст України.Професійну діяльність розпочав в обласній газеті «Радянська Волинь». З 1996 року - редактор всеукраїнського тижневика «Вісник+К».У 2009 році Євгена Хотимчука нагородили орденом «За заслуги» III ступеня.

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