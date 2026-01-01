Луцьк – Буковель: відстань, маршрути авто й автобусом, час в дорозі





Луцьк – Буковель: відстань і час в дорозі

Відстань від Луцька до Буковеля автомобільними дорогами становить приблизно 380 км. Точна цифра залежить від того, чи їдете ви через Тернопіль, чи через Львів. По прямій між містами близько 274 км, однак гірська частина траси подовжує шлях.



На власному авто дорога займає в середньому 6-7 годин без довгих зупинок. Взимку закладайте більше часу через снігопади, ожеледицю і можливий повільний рух на серпантинах. Після Надвірної вони можуть збільшити час в дорозі ще на годину-дві.



Маршрут Луцьк – Буковель: як доїхати автомобілем

Через Тернопіль (коротший, близько 375 км, час поїздки ~ 5 год 38 хв): Луцьк – Дубно – Тернопіль – Івано-Франківськ – Надвірна – Яремче – Буковель. Варіант зручний для тих, хто хоче скоротити кілометраж і не заїжджати у Львів.



Через Львів (близько 382 км, час поїздки ~ 6 год 7 хв): Луцьк – Горохів – Радехів – Кам'янка-Бузька – Львів – Рогатин – Галич – Івано-Франківськ – Надвірна – Яремче – Буковель. Шлях трохи довший, зате проходить через великі міста з розвиненою інфраструктурою. Саме цей маршрут Луцьк – Буковель має ще одну перевагу: у Львові можна пересісти на інше авто, про що розповімо нижче.



Найскладнішою частиною маршруту в обох варіантах залишаються останні 60-70 км від Надвірної до Буковеля. Тут починається гірська дорога з крутими підйомами й поворотами, а погода може змінюватися просто під час поїздки.





Автобус Луцьк – Буковель: маршрут і розклад

Прямі рейси з Луцька до Буковеля курсують щодня. Автобус Луцьк – Буковель має такий маршрут: Горохів, Радехів, Кам'янка-Бузька, Львів, Бібрка, Рогатин, Бурштин, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Яремче, Поляниця.



Відправлення з Луцька Прибуття в Буковель В дорозі Ціна квитка 05:30, ТЦ “Слон”, вул. Кравчука, 23 12:20-12:30, паркінг 1-го підйомника ~7 год від 1200 грн 13:40, автовокзал, вул. Конякіна, 39 22:10, автовокзал Буковель (Поляниця) ~8,5 год від 900 грн

Розклад і ціни станом на 2026 рік. Перевізники можуть змінювати час відправлення, тому перед поїздкою варто перевірити рейс на сайтах продажу квитків.



Автобус — найбюджетніший спосіб дістатися курорту. Проте є вагомий недолік: без власного авто пересуватися Буковелем і його околицями буде незручно. Курорт має велику територію, а щоб дістатися до Яремче чи Ворохти, доведеться шукати транспорт.





Як доїхати до Буковеля через Львів на орендованому авто

Якщо не плануєте їхати в гори власним автомобілем або не маєте його, можна скористатися орендою. Спочатку дістаньтеся до Львова автобусом чи потягом, а звідти вирушайте в Карпати на орендованому авто. Наприклад, у Львові працює прокатна компанія Alin.ua, рейтинг якої в Google Maps становить 4,9 із 5.



Ось що важливо знати лучанам, які розглядають



Взимку всі автомобілі ALIN обладнані якісними зимовими шинами. За потреби можна додатково попросити ланцюги протиковзання. Для поїздок гірськими дорогами рекомендуємо обирати кросовер із повним приводом;

Пробіг з запасом. В ціну входить 350 км на добу для прокату на 1-2 дні та 300 км на добу від 3 днів. Відстань Львів – Буковель — орієнтовно 230-250 км в один бік, тобто 460-500 км туди й назад. Тож машину краще брати щонайменше на 2 дні: тоді ліміт становитиме 700 км.

Оренда авто в Буковелі: як пересуватися курортом

Якщо ви приїхали до Буковеля автобусом чи потягом, але хочете вільно пересуватися курортом та його околицями, можна орендувати автомобіль вже на місці. Alin.ua пропонує повнопривідний Volkswagen Tiguan R-Line із доставкою до вашого готелю або ж іншої зручної точки Буковеля.



Автомобіль стане в нагоді для поїздок до сусідніх населених пунктів і туристичних локацій. Наприклад, можна відвідати водоспад Пробій в Яремче, з'їздити у Ворохту чи запланувати подорож до Синевиру. Повний привід і зимові шини будуть додатковою перевагою на засніжених дорогах.





Поради для зимової дороги в Карпати

Зимова поїздка до Буковеля потребує трохи ретельнішої підготовки, ніж звичайна подорож трасою. Особливо це стосується останньої ділянки маршруту, де починаються гірські дороги, підйоми та серпантини. Щоб дорога була безпечнішою й комфортнішою, врахуйте такі поради:



1. Виїжджайте вдосвіта, аби проїхати засвітла гірську ділянку після Надвірної;



2. Перед поїздкою перевірте прогноз і стан доріг на Прикарпатті, адже після снігопадів рух на серпантинах сповільнюється;



3. Заправте автомобіль в Івано-Франківську або Надвірній, щоб не шукати АЗС вже на гірській ділянці маршруту;



4. Зимові шини потрібні на всьому маршруті, а з ланцюгами вам буде легше долати засніжені підйоми до готелів. Повний привід полегшує рух засніженими підйомами, однак не скорочує гальмівний шлях, тож на серпантинах тримайте дистанцію;



5. Враховуйте можливі відключення світла, зарядіть павербанк і завантажте офлайн-карти.



Що вибрати

Власне авто дає свободу пересування, але тоді доведеться провести 6-7 годин за кермом і додатково навантажувати машину на гірських дорогах. Автобус обійдеться дешевше, проте на курорті ви залежатимете від таксі та розкладу перевезень. Оптимальний компроміс — доїхати до Львова автобусом чи потягом і продовжити подорож на орендованому авто. Так ви не витрачатимете сили на всю дорогу за кермом, але матимете власний транспорт для поїздок між готелем, підйомниками та туристичними місцями Карпат. А якщо плануєте активно подорожувати регіоном, радимо орендувати машину в самому Буковелі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З настанням зимового сезону Буковель стає популярним напрямком для поїздок із Луцька. Дістатися курорту можна власним автомобілем чи автобусом, а якщо не хочеться їхати гірськими дорогами на своїй машині — скористатися орендою авто. В цій статті розглянемо, скільки кілометрів від Луцька до Буковеля, які маршрути можна обрати та скільки часу займе дорога.Відстань від Луцька до Буковеля автомобільними дорогами становить приблизно 380 км. Точна цифра залежить від того, чи їдете ви через Тернопіль, чи через Львів. По прямій між містами близько 274 км, однак гірська частина траси подовжує шлях.На власному авто дорога займає в середньому 6-7 годин без довгих зупинок. Взимку закладайте більше часу через снігопади, ожеледицю і можливий повільний рух на серпантинах. Після Надвірної вони можуть збільшити час в дорозі ще на годину-дві.: Луцьк – Дубно – Тернопіль – Івано-Франківськ – Надвірна – Яремче – Буковель. Варіант зручний для тих, хто хоче скоротити кілометраж і не заїжджати у Львів.: Луцьк – Горохів – Радехів – Кам'янка-Бузька – Львів – Рогатин – Галич – Івано-Франківськ – Надвірна – Яремче – Буковель. Шлях трохи довший, зате проходить через великі міста з розвиненою інфраструктурою. Саме цей маршрут Луцьк – Буковель має ще одну перевагу: у Львові можна пересісти на інше авто, про що розповімо нижче.Найскладнішою частиною маршруту в обох варіантах залишаються останні 60-70 км від Надвірної до Буковеля. Тут починається гірська дорога з крутими підйомами й поворотами, а погода може змінюватися просто під час поїздки.Прямі рейси з Луцька до Буковеля курсують щодня. Автобус Луцьк – Буковель має такий маршрут: Горохів, Радехів, Кам'янка-Бузька, Львів, Бібрка, Рогатин, Бурштин, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Яремче, Поляниця.Розклад і ціни станом на 2026 рік. Перевізники можуть змінювати час відправлення, тому перед поїздкою варто перевірити рейс на сайтах продажу квитків.Автобус — найбюджетніший спосіб дістатися курорту. Проте є вагомий недолік: без власного авто пересуватися Буковелем і його околицями буде незручно. Курорт має велику територію, а щоб дістатися до Яремче чи Ворохти, доведеться шукати транспорт.Якщо не плануєте їхати в гори власним автомобілем або не маєте його, можна скористатися орендою. Спочатку дістаньтеся до Львова автобусом чи потягом, а звідти вирушайте в Карпати на орендованому авто. Наприклад, у Львові працює прокатна компанія Alin.ua, рейтинг якої в Google Maps становить 4,9 із 5.Ось що важливо знати лучанам, які розглядають подобову оренду авто для поїздки в Карпати:Якщо ви приїхали до Буковеля автобусом чи потягом, але хочете вільно пересуватися курортом та його околицями, можна орендувати автомобіль вже на місці. Alin.ua пропонує повнопривідний Volkswagen Tiguan R-Line із доставкою до вашого готелю або ж іншої зручної точки Буковеля.Автомобіль стане в нагоді для поїздок до сусідніх населених пунктів і туристичних локацій. Наприклад, можна відвідати водоспад Пробій в Яремче, з'їздити у Ворохту чи запланувати подорож до Синевиру. Повний привід і зимові шини будуть додатковою перевагою на засніжених дорогах.Зимова поїздка до Буковеля потребує трохи ретельнішої підготовки, ніж звичайна подорож трасою. Особливо це стосується останньої ділянки маршруту, де починаються гірські дороги, підйоми та серпантини. Щоб дорога була безпечнішою й комфортнішою, врахуйте такі поради:1., аби проїхати засвітла гірську ділянку після Надвірної;2. Перед поїздкою, адже після снігопадів рух на серпантинах сповільнюється;3.в Івано-Франківську або Надвірній, щоб не шукати АЗС вже на гірській ділянці маршруту;4.потрібні на всьому маршруті, а з ланцюгами вам буде легше долати засніжені підйоми до готелів. Повний привід полегшує рух засніженими підйомами, однак не скорочує гальмівний шлях, тож на серпантинах тримайте дистанцію;5., зарядіть павербанк і завантажте офлайн-карти.Власне авто дає свободу пересування, але тоді доведеться провести 6-7 годин за кермом і додатково навантажувати машину на гірських дорогах. Автобус обійдеться дешевше, проте на курорті ви залежатимете від таксі та розкладу перевезень. Оптимальний компроміс — доїхати до Львова автобусом чи потягом і продовжити подорож на орендованому авто. Так ви не витрачатимете сили на всю дорогу за кермом, але матимете власний транспорт для поїздок між готелем, підйомниками та туристичними місцями Карпат. А якщо плануєте активно подорожувати регіоном, радимо орендувати машину в самому Буковелі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію