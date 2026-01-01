100 днів на чолі Луцької громади: Андрій Разумовський розповів про зроблене та плани на майбутнє

Андрій Разумовський зосередився на вирішенні першочергових проблем громади.



Основну увагу приділяли безпеці лучан, підтримці захисників України, допомозі постраждалим від російських обстрілів та покращенню міської інфраструктури.



Про те, що вже вдалося зробити та які завдання визначили на майбутнє, він розповів у інтерв’ю ТРК Аверс.



Безпека та допомога постраждалим

Одним із перших питань, якими зайнявся Андрій Разумовський після обрання, став стан укриттів. У Луцьку ремонтують і приводять до належного стану захисні споруди, зокрема,



«Треба фактично такі невеликі пункти незламності зробити», — зазначив Андрій Разумовський.



Не менш важливе питання — допомога мешканцям будинків, пошкоджених унаслідок російських атак. Зокрема, йдеться про людей, які



Окремо працюють над облаштуванням укриттів у старостинських округах. Зокрема, біля школи та дитсадка у Княгининку планують збудувати укриття на 140 людей. У Прилуцькому тимчасовим рішенням стало підвезення школярів автобусами до найближчого захисного приміщення.



Підтримка військових і ветеранів

Ще один важливий напрям — допомога українським захисникам. Місто продовжує підтримувати військові підрозділи, реагувати на їхні запити та передбачати відповідні ресурси в бюджеті громади.



Паралельно розвивають ветеранську політику.



Також важливим залишається розвиток реабілітаційних послуг і створення умов для повернення ветеранів до активного життя в громаді.





Стратегія розвитку громади

Говорячи про майбутнє Луцька, Андрій Разумовський наголосив на необхідності стратегічного планування. За його словами, місто має визначати пріоритети не лише на найближчий час, а й на перспективу.



«Я вважаю, що в нас має бути стратегічний план на рік, на п’ять, на десять», – сказав Андрій Разумовський.



До формування такого плану, на його думку, мають долучатися комунальні підприємства, міські установи та старостинські округи. Важливо зібрати пропозиції з різних напрямків і визначити, які проєкти найбільше потрібні громаді.



Серед ініціатив, над якими працюють, — розвиток Лугопарку та прилеглих територій, реконструкція об’єктів «Луцькводоканалу» за підтримки європейських партнерів, а також пошук можливостей для створення сміттєпереробного заводу й котельні на біомасі.



Окремий напрям — розвиток спортивної інфраструктури. Зокрема, у планах — відновлення спортивної школи «Спартак» і створення кращих умов для занять спортом.



Говорячи про перші місяці роботи, Андрій Разумовський зазначив, що не шкодує про рішення взяти на себе ці обов’язки. Водночас визнав: у бізнесі працювати простіше, адже там зрозуміліші правила ухвалення рішень.



«В бізнесі зрозумілі правила. Ти приймаєш рішення. В політиці трошки не так», – зауважив він.



На завершення розмови виконувач обов’язків міського голови побажав мешканцям громади миру.



«Це єдине, чого нам не вистачає, а все інше ми побудуємо, пофарбуємо, відновимо, зробимо і налагодимо», – підсумував Андрій Разумовський.

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