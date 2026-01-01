На війні врятував багатьох побратимів: у Краматорську загинув Герой з Луцька Олександр Римарчук

Олександра Римарчука.



Про це



Олександр Петрович Римарчук народився 11 вересня 1987 року в селі Боголюби. Тут навчався в місцевій школі, а згодом працював на підприємстві «Волиньсталь».



У 2024 році Олександр отримав повістку та став на захист України.



Разом із сестрою Жанною Олександр пережив втрату батьків. Вони завжди підтримували одне одного, а під час його служби сестра була поруч, підтримувала брата, хвилювалася за нього та чекала, що він повернеться додому живим.



Жанна згадує Олександра як надзвичайно добру, щедру та турботливу людину, люблячого батька, для якого діти були найбільшою цінністю. Він дуже любив своїх синів, дбав про них, мріяв показати їм світ і подарувати якомога більше щасливих моментів.



«Мав дуже багато цілей та планів. Хотів подорожувати, показати дітям світ. Мріяв, як закінчиться війна, поїхати відпочивати в Карпати, на море, розповідати дітям, що воював. Пишався цим! Ніколи не шкодував, що пішов служити, хотів захистити своїх дітей. Пишався тим, що на війні вдалось врятувати багатьох побратимів — трьохсотих, двохсотих, поранених із важких точок», — згадує сестра.



Старший солдат Олександр Римарчук із великою відповідальністю ставився до військового обов'язку та своїх побратимів. За відвагу та порятунок побратимів Олександр був удостоєний низки нагород і відзнак. Зокрема, отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «За збережене життя», відзнаки «За мужність» та «За оборону Торецької громади», а також нагороду командира 100-ї окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».



У загиблого захисника залишилися двоє синів — Богдан та Олександр, сестра Жанна та племінниця Уляна.



Олександр Римарчук загинув 6 листопада 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Він отримав поранення, несумісне з життям, під час виконання військового обов'язку в населеному пункті Краматорськ Донецької області.



"Висловлюємо щирі співчуття синам, сестрі, племінниці, усім рідним, близьким, друзям і побратимам Олександра.



Розділяємо біль вашої непоправної втрати.



Світла пам'ять і вічна шана захиснику України!



Навіки в строю!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади знову надійшла трагічна звістка. Підтвердили загибель на війні захисника УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Олександр Петрович Римарчук народився 11 вересня 1987 року в селі Боголюби. Тут навчався в місцевій школі, а згодом працював на підприємстві «Волиньсталь».У 2024 році Олександр отримав повістку та став на захист України.Разом із сестроюОлександр пережив втрату батьків. Вони завжди підтримували одне одного, а під час його служби сестра була поруч, підтримувала брата, хвилювалася за нього та чекала, що він повернеться додому живим.Жанна згадує Олександра як надзвичайно добру, щедру та турботливу людину, люблячого батька, для якого діти були найбільшою цінністю. Він дуже любив своїх синів, дбав про них, мріяв показати їм світ і подарувати якомога більше щасливих моментів.«Мав дуже багато цілей та планів. Хотів подорожувати, показати дітям світ. Мріяв, як закінчиться війна, поїхати відпочивати в Карпати, на море, розповідати дітям, що воював. Пишався цим! Ніколи не шкодував, що пішов служити, хотів захистити своїх дітей. Пишався тим, що на війні вдалось врятувати багатьох побратимів — трьохсотих, двохсотих, поранених із важких точок», — згадує сестра.Старший солдат Олександр Римарчук із великою відповідальністю ставився до військового обов'язку та своїх побратимів. За відвагу та порятунок побратимів Олександр був удостоєний низки нагород і відзнак. Зокрема, отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «За збережене життя», відзнаки «За мужність» та «За оборону Торецької громади», а також нагороду командира 100-ї окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».У загиблого захисника залишилися двоє синів —та, сестра Жанна та племінницяОлександр Римарчук загинув 6 листопада 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона. Він отримав поранення, несумісне з життям, під час виконання військового обов'язку в населеному пункті Краматорськ Донецької області."Висловлюємо щирі співчуття синам, сестрі, племінниці, усім рідним, близьким, друзям і побратимам Олександра.Розділяємо біль вашої непоправної втрати.Світла пам'ять і вічна шана захиснику України!Навіки в строю!" - йдеться в повідомленні.

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