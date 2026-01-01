Росіяни атакували Україну 317 дронами: що відомо





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише



Водночас на 31 локації зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу, а також на девʼяти локаціях — падіння уламків збитих безпілотників.



Увечері 8 листопада росіяни атакували багатоповерхівку та готель у Кременчуці на Полтавщині. За даними очільника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, семеро людей постраждали, серед них — 16-річний підліток із тяжкими травмами, його ушпиталили.



Під ударом також була Черкащина, війська рф атакували критичну інфраструктуру, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. В обласному центрі уламками пошкоджені щонайменше три будинки в приватному секторі, загорівся гараж, а також понівечена будівля приватного підприємства.



У Хмельницькому через атаку російського безпілотника у приватних житлових будинках виникла пожежна, заявив начальник області Сергій Тюрін.



З вечора 8 листопада російські війська також били по Рівненщині, повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Під обстрілом опинилися енергетична інфраструктура, бізнес та житловий сектор. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З вечора 8 листопада російські війська атакували Україну 317 ударними безпілотниками різного типу, серед них — 105 реактивних. Силам протиповітряної оборони вдалося збити або придушити 276 БпЛА.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише Громадське Водночас на 31 локації зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу, а також на девʼяти локаціях — падіння уламків збитих безпілотників.Увечері 8 листопада росіяни атакували багатоповерхівку та готель уна Полтавщині. За даними очільника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, семеро людей постраждали, серед них — 16-річний підліток із тяжкими травмами, його ушпиталили.Під ударом також була, війська рф атакували критичну інфраструктуру, повідомив очільник Черкаської ОВА. В обласному центрі уламками пошкоджені щонайменше три будинки в приватному секторі, загорівся гараж, а також понівечена будівля приватного підприємства.через атаку російського безпілотника у приватних житлових будинках виникла пожежна, заявив начальник областіЗ вечора 8 листопада російські війська також били по, повідомив очільник Рівненської ОВА. Під обстрілом опинилися енергетична інфраструктура, бізнес та житловий сектор. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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