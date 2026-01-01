Місто на Волині продає ділянку за 350 тисяч

Місто на Волині продає ділянку за 350 тисяч
Володимирська міська рада вирішила продати земельну ділянку комунальної форми власності. Це земля несільськогосподарського призначення, розташована у Володимирі.

Торги тривають на сайті prozorro.sale. Аукціон оголосила Володимирська міська рада, передають "Волинські новини".

Як лот виставлено земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0348 га, що розташована за адресою: вул. Тараса Шевченка у Володимирі Володимирського району Волинської області.

Кадастровий номер – 0710200000:01:004:0509.

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування адміністративних, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку (код КВЦПЗД 03.10).

Стартова ціна – 348 948 грн.

Як вказано, цю земельну ділянку виставлено на торги вперше. Рішення продати її шляхом оголошення аукціону було прийнято на засіданні Волинської обласної ради.

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Теги: земля, продаж, Волинь
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