Місто на Волині продає ділянку за 350 тисяч





Торги тривають на сайті prozorro.sale. Аукціон оголосила Володимирська міська рада, передають



Як лот виставлено земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0348 га, що розташована за адресою: вул. Тараса Шевченка у Володимирі Володимирського району Волинської області.



Кадастровий номер – 0710200000:01:004:0509.



Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування адміністративних, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку (код КВЦПЗД 03.10).



Стартова ціна – 348 948 грн.



Як вказано, цю земельну ділянку виставлено на торги вперше. Рішення продати її шляхом оголошення аукціону було прийнято на засіданні Волинської обласної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирська міська рада вирішила продати земельну ділянку комунальної форми власності. Це земля несільськогосподарського призначення, розташована у Володимирі.Торги тривають на сайті prozorro.sale. Аукціон оголосила Володимирська міська рада, передають "Волинські новини" Як лот виставлено земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0348 га, що розташована за адресою: вул. Тараса Шевченка у Володимирі Володимирського району Волинської області.Кадастровий номер – 0710200000:01:004:0509.Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування адміністративних, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку (код КВЦПЗД 03.10).Стартова ціна – 348 948 грн.Як вказано, цю земельну ділянку виставлено на торги вперше. Рішення продати її шляхом оголошення аукціону було прийнято на засіданні Волинської обласної ради.

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