У Луцьку готують до відкриття великий ветеранський простір: що там буде. ФОТО
Сьогодні, 12:56
У Луцьку завершують підготовку до відкриття «Державного ветеранського простору», де військові, ветерани та члени їхніх родин зможуть отримати необхідну допомогу, консультації та підтримку.
Готовність закладу оглянули секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський та представники ветеранської спільноти.
Під час зустрічі ознайомилися з облаштуванням приміщень і підготовкою до початку роботи закладу.
Для облаштування простору за кошти Луцької міської територіальної громади придбали меблі. Також завдяки підтримці фонду «Повернись живим» заклад отримав техніку та необхідне обладнання.
Будівля розташована на вулиці Конякіна, 5А. Її площа становить близько 1500 квадратних метрів. Тут передбачили спортивну та тренажерну зали, коворкінг, конференц-зал, дитячий куточок, кав’ярню, а також кабінети для надання консультацій і послуг.
У просторі ветерани та ветеранки, військовослужбовці й члени їхніх сімей зможуть отримувати соціальну, психологічну та юридичну підтримку, допомогу з працевлаштуванням, навчанням і фізичною реабілітацією. Також тут створять умови для спілкування, проведення зустрічей і заходів ветеранських організацій.
«Відвідали Державний ветеранський простір», готуємося до відкриття. За кошти Луцької громади закупили меблі, а за підтримки фонду «Повернись живим» отримали техніку й необхідне обладнання», – зазначив Андрій Разумовський.
Наразі триває завершальний етап підготовки простору до повноцінної роботи.
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Готовність закладу оглянули секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський та представники ветеранської спільноти.
Під час зустрічі ознайомилися з облаштуванням приміщень і підготовкою до початку роботи закладу.
Для облаштування простору за кошти Луцької міської територіальної громади придбали меблі. Також завдяки підтримці фонду «Повернись живим» заклад отримав техніку та необхідне обладнання.
Будівля розташована на вулиці Конякіна, 5А. Її площа становить близько 1500 квадратних метрів. Тут передбачили спортивну та тренажерну зали, коворкінг, конференц-зал, дитячий куточок, кав’ярню, а також кабінети для надання консультацій і послуг.
У просторі ветерани та ветеранки, військовослужбовці й члени їхніх сімей зможуть отримувати соціальну, психологічну та юридичну підтримку, допомогу з працевлаштуванням, навчанням і фізичною реабілітацією. Також тут створять умови для спілкування, проведення зустрічей і заходів ветеранських організацій.
«Відвідали Державний ветеранський простір», готуємося до відкриття. За кошти Луцької громади закупили меблі, а за підтримки фонду «Повернись живим» отримали техніку й необхідне обладнання», – зазначив Андрій Разумовський.
Наразі триває завершальний етап підготовки простору до повноцінної роботи.
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